 "Takımda yalnız kalıyor" – Fotomaç – 04 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    "Takımda yalnız kalıyor"

    "Takımda yalnız kalıyor"

    Başkanı Fikret Orman, yeni transfer Aboubakar'ı tartışmanın bugün için gereksiz ve yersiz olduğunu söyledi.

    Kamerunlu forvetin, kendisini kanıtlamış bir oyuncu olduğunu belirten Orman, "Biz onu kiralamak için almadık, sözleşmesini uzatmak üzere aldık. 'ta göstereceği performans teknik kadro ve bizim fikirlerimizle karar vereceğiz. Yeni bir ülkede ve duygusal bir arkadaş. Bizim takımdaki çocuklar İngilizce, Almanca, Portekizce ve İspanyolca lisanlar hakim onlar iletişimi kurabiliyor ama Aboubakar Fransızca konuşuyor o yüzden biraz daha yalnız kalıyor. onun o tarafını destekleyeceğiz. Kalitesini ispatlamış genç bir oyuncu ve önemli işler yapacağına inanıyoruz" dedi.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Takımda yalnız kalıyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.