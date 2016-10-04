 Sompo Japon’la bir sezon daha – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Sompo Japon’la bir sezon daha

    Sompo Japon’la bir sezon daha
    'ın erkek basketbolunda isim sponsoru gelecek sezon da Sompo Japan olacak. Kapsamı genişletilen yeni sezon işbirliklerinin detayları bugün 11.00'de BJK Akatlar Arena'da, Başkan Fikret Orman ve Sompo Japan Sigorta Genel Müdürü Recai Dalaş'ın katılımıyla düzenlenecek bir basın toplantı ile açıklanacak. Ufuk Sarıca ve takım da tam kadro orada olacak.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:01
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