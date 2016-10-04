 Şenol hocayla rekor kırdılar – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Şenol hocayla rekor kırdılar

    Şenol hocayla rekor kırdılar
    'ın Çaykur Rizespor'u uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup etmesine rağmen birçok istatistikte bu sezonun rekorunu kırması dikkat çekti. Kara Kartallar, Rize'de %71 topa sahip olma ile zirveye çıktı. Geçen sezon en fazla % 68 topa sahip olma oranına ulaşan Beşiktaş'ın, Rizespor karşısında yaptığı %89 başarılı pas isabeti ve 590 başarılı pas ile bu sezon yine en üst rakamlar oldu.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:14
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