 'Paralel yapıya müsaade etmem' – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    'Paralel yapıya müsaade etmem'

    'Paralel yapıya müsaade etmem'

    Başkan Orman, Divan Kurulu seçimlerinin iptal edilmesi ve bu konudaki söylentilerle ilgili, “Burası parlamento, ana muhalefet yeri değil. İsteyen aday olur. ’ta iktidar olmak isteyen varsa genel kurula gider ve ‘biz adayız’ der, programını açıklar” ifadelerini kullandı.

    Başkanı Fikret Orman, Arnavutköy Beşiktaşlılar Derneği'nin açılışı sırasında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Orman, Divan Kurulu seçimlerinin iptal edilmesi ve bu konudaki bazı söylentilerle ilgili olarak kendisine yöneltilen "Divan kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz'in borçlarla ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı Beşiktaş yönetiminin karara destek verdiği konuşuluyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" diye sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

    YÖNETME YETKİSİ BİZİM
    "Durumu yönetim kuruluyla istişare edeceğiz. Beşiktaş'ın yönetme yetkisi alan tek kurumu yönetim kuruludur. Divan Kurulu ise istişare kuruludur ve 3 ayda bir toplanır. Divanda akil olan insanlar, eskiden yöneticilik yapmış insanlar yönetime tavsiyelerini söylerler. Beşiktaş'ta bir paralel yapılanmaya müsaade etmem. Burası bir parlamento, ana muhalefet yeri değil, burada Beşiktaş'ı yönetmek için mücadele ediyoruz hepimiz. Beşiktaş'ta iktidar olmak isteyen varsa genel kurula gider biz adayız der, programını açıklar. Biz bu şekilde bakıyoruz. Divan Kurulu seçimi olacak ama ne zaman olacak bakacağız."

    TARAFTARLA PROBLEM YOK
    Fikret Orman, Vodafone Arena Stadı'ndaki seyirci coşkusunun azaldığına dair tartışmalar için "3 maç yaptık geçen sene şampiyonluğa giderken. Bursa, Kayseri, Osmanlı maçları. O maçlarda taraftarın coşkusu vardı da bugün mü kaçtı, böyle bir durum olabilir mi. Beşiktaş ileri gitmeye başlayınca hemen nifaklar başlar. Ya takımı içinde başlıyor ya başkanla alakalı dedikodu başlıyor ya iç mihraklardan başlıyor. Beşiktaş yönetimiyle Beşiktaş takımlarıyla taraftarı arasında bir problem yok. Buna ne biz ne taraftarımız müsaade eder. Onlar eskidendi. Zaten aramızdaki ilişki müthiştir" dedi.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:24
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