'Paralel yapıya müsaade etmem'
Başkan Orman, Divan Kurulu seçimlerinin iptal edilmesi ve bu konudaki söylentilerle ilgili, “Burası parlamento, ana muhalefet yeri değil. İsteyen aday olur. Beşiktaş’ta iktidar olmak isteyen varsa genel kurula gider ve ‘biz adayız’ der, programını açıklar” ifadelerini kullandı.
YÖNETME YETKİSİ BİZİM
"Durumu yönetim kuruluyla istişare edeceğiz. Beşiktaş'ın yönetme yetkisi alan tek kurumu yönetim kuruludur. Divan Kurulu ise istişare kuruludur ve 3 ayda bir toplanır. Divanda akil olan insanlar, eskiden yöneticilik yapmış insanlar yönetime tavsiyelerini söylerler. Beşiktaş'ta bir paralel yapılanmaya müsaade etmem. Burası bir parlamento, ana muhalefet yeri değil, burada Beşiktaş'ı yönetmek için mücadele ediyoruz hepimiz. Beşiktaş'ta iktidar olmak isteyen varsa genel kurula gider biz adayız der, programını açıklar. Biz bu şekilde bakıyoruz. Divan Kurulu seçimi olacak ama ne zaman olacak bakacağız."
TARAFTARLA PROBLEM YOK
Fikret Orman, Vodafone Arena Stadı'ndaki seyirci coşkusunun azaldığına dair tartışmalar için "3 maç yaptık geçen sene şampiyonluğa giderken. Bursa, Kayseri, Osmanlı maçları. O maçlarda taraftarın coşkusu vardı da bugün mü kaçtı, böyle bir durum olabilir mi. Beşiktaş ileri gitmeye başlayınca hemen nifaklar başlar. Ya futbol takımı içinde başlıyor ya başkanla alakalı dedikodu başlıyor ya iç mihraklardan başlıyor. Beşiktaş yönetimiyle Beşiktaş takımlarıyla taraftarı arasında bir problem yok. Buna ne biz ne taraftarımız müsaade eder. Onlar eskidendi. Zaten aramızdaki ilişki müthiştir" dedi.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:24
- Aatif 3 maç sonra 18’de
Toplam 3
Yorum
Fb'li Bazen hocaları anlamak zor, Volkan Şen'den daha çok asist ve gol yapar bence aatif, son osmanlı maçında volkan şen ne yaptı?
- "En iyiyim ve emekli oldum"
Toplam 1
Yorum
ne ayaksın Fury? sürekli sakatım diye Klitschiko ile yapılacak rövanştan kaçan adam sözde zirvede bırakmak için emekli oldum diyor. Klasik ingiliz şeytanlığı.
- Defansa ayar
Toplam 9
Yorum
Mustafa Mustafa Yumlu ile kontrat imzaladılar, işler berbatlaştı.Mustafa Yumlu ve Zeki bu takımda asla ve asla yer bulmamalı, kadro dışı bırakıldıklarında doğru karar verilmişti, birilerinin ısrarı uğruna afedildiler, şimdi ise saç baş yolduruyorlar.Bir ara Aykut ta vardı.Mustafa Yumlu, Aykut ve Zeki bunlar ne zaman ne yapacağı belli olmuyor, birer saatlı bomba....Bu kafayla acı ama gerçek PTT ligi olacak.
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