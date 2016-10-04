 Kafeste izlenmemeli – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Kafeste izlenmemeli

    Kafeste izlenmemeli

    Başkan Fikret Orman, futbolun taraftarlarla güzel olduğunu belirterek; deplasman taraftarlarının da kafesler içinde maç izlemekten çıkarılması gerektiğini söyledi.

    Karşılıklı rekabetin her zaman hoş bir durum olduğunu dile getiren başkanı, " ya da Şampiyonlar Ligi maçı oynamış olsak 'la, oraya nasıl taraftar gelebiliyorsa; lig maçına da gelebilmeli. Zaten geldiler ve güzel oldu. En önemli konu bunun bir adım ileri gitmesi lazım. Kafesler içinde maç izletmekten çıkarmamız lazım. İngiltere'deki gibi gayet medeni şekilde seyretmek lazım. Bu da yapılabilir" diye konuştu.

    HOPLAYIP, ZIPLAYACAKLAR!
    Bunun formülünün de belli olduğunu açıklayan Orman şöyle devam etti: "Biletleri kulüplere satacaklar, kulüpler kendi seçtikleri taraftarlarına satacaklar. O cezalardan sorumlu kulüp oluyorsa, bu deplasman biletlerini kulüpler satın alacaklar ve kontrollü olarak dağıtacaklar. Kontrollü olarak Beşiktaş'la ilgilisi olan, mağazalardan alışveriş yapan, maçlara gelen kişilere vermek lazım. Bunu diğer kulüpler de yaparlar. Bu bir tiyatro değil, müsabakası. İnsanlar hoplayacaklar, bağıracaklar, çağıracaklar, birbirlerini kızdıracaklar ama terörize olaylar olmayacak."
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:54
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