Kafeste izlenmemeli
Başkan Fikret Orman, futbolun taraftarlarla güzel olduğunu belirterek; deplasman taraftarlarının da kafesler içinde maç izlemekten çıkarılması gerektiğini söyledi.
HOPLAYIP, ZIPLAYACAKLAR!
Bunun formülünün de belli olduğunu açıklayan Orman şöyle devam etti: "Biletleri kulüplere satacaklar, kulüpler kendi seçtikleri taraftarlarına satacaklar. O cezalardan sorumlu kulüp oluyorsa, bu deplasman biletlerini kulüpler satın alacaklar ve kontrollü olarak dağıtacaklar. Kontrollü olarak Beşiktaş'la ilgilisi olan, mağazalardan alışveriş yapan, maçlara gelen kişilere vermek lazım. Bunu diğer kulüpler de yaparlar. Bu bir tiyatro değil, spor müsabakası. İnsanlar hoplayacaklar, bağıracaklar, çağıracaklar, birbirlerini kızdıracaklar ama terörize olaylar olmayacak."
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:54
- Aatif 3 maç sonra 18’de
Toplam 3
Yorum
Fb'li Bazen hocaları anlamak zor, Volkan Şen'den daha çok asist ve gol yapar bence aatif, son osmanlı maçında volkan şen ne yaptı?
- "En iyiyim ve emekli oldum"
Toplam 1
Yorum
ne ayaksın Fury? sürekli sakatım diye Klitschiko ile yapılacak rövanştan kaçan adam sözde zirvede bırakmak için emekli oldum diyor. Klasik ingiliz şeytanlığı.
- Defansa ayar
Toplam 9
Yorum
Mustafa Mustafa Yumlu ile kontrat imzaladılar, işler berbatlaştı.Mustafa Yumlu ve Zeki bu takımda asla ve asla yer bulmamalı, kadro dışı bırakıldıklarında doğru karar verilmişti, birilerinin ısrarı uğruna afedildiler, şimdi ise saç baş yolduruyorlar.Bir ara Aykut ta vardı.Mustafa Yumlu, Aykut ve Zeki bunlar ne zaman ne yapacağı belli olmuyor, birer saatlı bomba....Bu kafayla acı ama gerçek PTT ligi olacak.
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