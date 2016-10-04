Inter'den Caner için kritik açıklama
Siyah beyazlıların bonservisiyle kadrosuna katmak istediği 27 yaşındaki sol bek için İtalyan kulübü kararını verdi.
Inter'in en büyük hissedarı olan Endonezyalı iş adamı Erick Thohir, İtalyan basınına verdiği demeçte kulübün devre arasında ve sezon sonunda ciddi bir yapılanmaya gideceğini açıkladı. Kadroda düşünmedikleri isimlerle yollarını ayıracaklarını belirten Thohir, teknik direktör Frank de Boer'un yönlendirmesiyle yeni bir sayfa açacaklarını ifade etti.
Şu anda farklı takımlarda oynayan bir çok kiralık oyuncuları olduğunu ifade eden Thorir, bu isimlerin takıma geri dönüşlerinin de zor olduğunu belirtti.
Bu açıklamaların ardından Caner Erkin'in Inter'e geri dönüşünün mümkün olmadığı aktarılırken siyah beyazlıların yıldız oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisiyle kadrosuna katacağı belirtildi. Bilindiği üzere Beşiktaş Nisan ayının sonuna kadar 1 milyon euro ödediği takdirde Caner'i kadrosuna katabilecek.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:04
- Aatif 3 maç sonra 18’de
Toplam 3
Yorum
Fb'li Bazen hocaları anlamak zor, Volkan Şen'den daha çok asist ve gol yapar bence aatif, son osmanlı maçında volkan şen ne yaptı?
- "En iyiyim ve emekli oldum"
Toplam 1
Yorum
ne ayaksın Fury? sürekli sakatım diye Klitschiko ile yapılacak rövanştan kaçan adam sözde zirvede bırakmak için emekli oldum diyor. Klasik ingiliz şeytanlığı.
- Defansa ayar
Toplam 9
Yorum
Mustafa Mustafa Yumlu ile kontrat imzaladılar, işler berbatlaştı.Mustafa Yumlu ve Zeki bu takımda asla ve asla yer bulmamalı, kadro dışı bırakıldıklarında doğru karar verilmişti, birilerinin ısrarı uğruna afedildiler, şimdi ise saç baş yolduruyorlar.Bir ara Aykut ta vardı.Mustafa Yumlu, Aykut ve Zeki bunlar ne zaman ne yapacağı belli olmuyor, birer saatlı bomba....Bu kafayla acı ama gerçek PTT ligi olacak.
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