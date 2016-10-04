 Inter'den Caner için kritik açıklama – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    'den Caner için kritik açıklama

    Inter'den Caner için kritik açıklama

    Siyah beyazlıların bonservisiyle kadrosuna katmak istediği 27 yaşındaki sol bek için İtalyan kulübü kararını verdi.

    'in en büyük hissedarı olan Endonezyalı iş adamı Erick Thohir, İtalyan basınına verdiği demeçte kulübün devre arasında ve sezon sonunda ciddi bir yapılanmaya gideceğini açıkladı. Kadroda düşünmedikleri isimlerle yollarını ayıracaklarını belirten Thohir, teknik direktör Frank de Boer'un yönlendirmesiyle yeni bir sayfa açacaklarını ifade etti.

    Şu anda farklı takımlarda oynayan bir çok kiralık oyuncuları olduğunu ifade eden Thorir, bu isimlerin takıma geri dönüşlerinin de zor olduğunu belirtti.

    Bu açıklamaların ardından 'in Inter'e geri dönüşünün mümkün olmadığı aktarılırken siyah beyazlıların yıldız oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisiyle kadrosuna katacağı belirtildi. Bilindiği üzere Nisan ayının sonuna kadar 1 milyon euro ödediği takdirde Caner'i kadrosuna katabilecek.

    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:04
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