Gelecek sezon da devam edecek

BJK Akatlar Arena'da gerçekleştirilen basın toplantısına katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Sompo Japan Sigorta Genel Müdürü Recai Dalaş, sponsorluk anlaşmasının kapsamı hakkında bilgiler verdi.

Açılış konuşmasını yapan Fikret Orman, geçen sezon başladıkları iş birliğinin kapsamını bu yıl genişleterek devam ettirdiklerini belirterek, "Vodafone Arena'nın ve kulübümüzün sigorta işlerini onlarla yapmaya başladık. Bu iş birliğinden çok mutluyuz. Sadece basketbol açısından bakmamak lazım, Beşiktaş çok büyük kulüp ve çok büyük yatırımları var. Beşiktaş, 3 senede futbolda yaptığı yapılanmayı artık basketbolda da üzerine koyarak gitme stratejisi içindedir. Yeni sezonla beraber salon ve büyüme stratejisini ortaya koyacağız." dedi.

"Ufuk'ta şampiyonluk var" parolasıyla sezona başlayacaklarını vurgulayan Orman, "Ufuk Sarıca yönetiminde bu sezon yerli yabancı çok önemli transferler yaptık. Basketbola önem veriyoruz. Bu sezon çok önemli. Basketboldaki başarı grafiğinin yukarı çıkması, yatırım açısından önem arz etmektedir. Hem erkek hem kadın basketbol takımında hoca değişikliği yaptık. Beşiktaş ailesinden gelen çok iddialı iki hocayla devam ediyoruz. Önemli hedeflerimiz var." diye konuştu.

- "Basketbolu istikrarlı hale getirebiliriz"

Futbol takımının iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Arena'yı yaptıkları sırada eleştiri aldıklarını hatırlatan Orman, şunları söyledi:

"Herkes '11-12 bin ortalamaya oynuyoruz, neden yatırıma gidiyoruz?' diyordu. Stadı yıkmadan önce gelir 26 milyon lira civarındaydı. Yeni statla beraber gelir 200 milyon liraya ulaştı. 35 bin ortalamayla oynuyoruz. Bunu basketbolda da düşünmek lazım. Çok güçlü kadrolar kurulabilmesi için basketbola yatırım yapmalıyız. Gelir olmadan yapılacak bir şey değil. En önemli gelir seyirci. Yeni salonla beraber 10 milyon doların üzerine çıkabiliriz. Sponsorluk haricinde basketbolu istikrarlı hale getirebiliriz."

Yeni salon projesine değinen Fikret Orman, "Niyetimiz en kısa sürede projeyi tanıtmak. Belediyeden desteği aldık, proje beğenildi. Önce projeyi tanıtacağız. Sponsorluk görüşmelerine başlayacağız. Sonra inşaat aşamasına geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Japonya kökenli Sompo Japan Sigorta ile yapılan anlaşmanın ardından basketbol takımının bu ülkeye yönelik bir açılımının olup olmayacağı sorusunu Orman, "Japonya bizim kardeşimiz. İlhan Mansız ile başlayan bir bağ var. Bu sene yapabilirdik, bizim hatamız. Basketbol takımını Ufuk Sarıca ile Japonya'ya götürebilirdik. Seneye kesin yapacağız." şeklinde yanıtladı.

- Dalaş: "Faydalı birliktelik yakaladık"

Sompo Japan Sigorta Genel Müdürü Recai Dalaş ise siyah-beyazlı kulüple faydalı bir birliktelik yakaladıklarını dile getirdi.

Kulübe sponsor olmalarının nedenlerine değinen Dalaş, şöyle konuştu:

"Bu iş birliğinin nedeni, benim Beşiktaşlı olmam dışında Beşiktaş Kulübünün, Türk sporunun yükselen yıldızı olduğuna inanmamdır. Fikret Orman yönetiminde sempatikleşen, güler yüzlü ve barışçı bir kulüp haline gelen Beşiktaş'ın taraftar sayısını da artırdığına inanıyorum. Yapılanmaya imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. Türkiye'de eğitime, kültüre ve spora imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya devam edeceğiz. Beşiktaş bizim için her zaman öncelikli iş birliği yapacağımız kulüp olacaktır."

Beşiktaş Kulübünün salon projesinde yer alıp almayacakları sorusu üzerine Dalaş, "Değerlendiririz. Türk sporuna ve Beşiktaş Kulübüne destek olma niyetindeyiz. İş birliğini uzun süreli götürme niyetindeyiz." diye görüş belirtti.

Siyah-beyazlı takımın başantrenörü Ufuk Sarıca ise iş birliğinin kendilerine güç katacağını vurguladı.

- Vodafone Arena da sigortalandı

Vodafone Arena için tüm riskleri sigorta altına alan Sompo Japan Sigorta, bu kapsamda yangın, hırsızlık, deprem, yer kayması, sel-su baskını, elektronik cihaz ve makine kırılması hasarları gibi olası tüm hasarlara karşı toplam 140 milyon dolarlık geniş teminatlı bir sigorta güvencesi sağladı.

Her türlü kazaya karşı yapılan ferdi kaza vefat ve ferdi kaza sürekli sakatlık teminatlarıyla bütün taraftarlar da stada girdikleri andan itibaren Sompo Japan Sigorta güvencesi altında olacak.

Basın toplantısında Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı'nın kadrosu da tanıtıldı. Toplantı, pasta kesimiyle tamamlandı.