''En güçlü aday biziz''

Başkan Orman, sezonun çok başında olduklarını ifade etse de, iddialı konuştu.

Orman, "Şampiyonlukla ilgili konuşmak için erken. Geçen sezon başladığımızda da Trabzon yenilgisi vardı. Şu an puan durumuna bakınca, geçen yıldan fazla puan toplamış durumdayız. Bu sene çok güçlü bir kadromuz var. Biraz da fazla transfer yaptık. Ben 5 transferden fazlasını doğru bulmuyorum ama bu sene Şampiyonlar Ligi de olduğu için fazla transfer yaptık. Milli ara bize iyi gelecek. Şampiyonluğun en güçlü adayıyız. Devler Ligi'nde de üst tura çıkmak için önemli bir noktadayız" dedi.



DÖRDÜNCÜ OLMAYIZ

Başkan, 2 maçta 2 puan alabildikleri Şampiyonlar Ligi'nde grubu dördüncü sırada bitirmeyeceklerini söyledi. Fikret Orman, "Şampiyonlar ligi zor bir lig. Ucunda da önemli paralar var, oyuncular için de önemli bir vitrin. Buradan 1. de 2. de 3. de olabiliriz ama dördüncü olmayız demiştim, kuralar çekildiğinde. Kimseye kolay lokma olmayacağımızı gösteriyoruz ilk günden beri. Takım oyunu oturmaya başlayınca daha da etkili olacağız. İyi yoldayız, tecrübeli bir teknik heyetimiz var. Taraftarlar da takımlarının arkasında kenetlenmiş durumda. Daha da iyi olacak" diye konuştu.