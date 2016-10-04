''En güçlü aday biziz''
Başkan Orman, sezonun çok başında olduklarını ifade etse de, iddialı konuştu.
DÖRDÜNCÜ OLMAYIZ
Başkan, 2 maçta 2 puan alabildikleri Şampiyonlar Ligi'nde grubu dördüncü sırada bitirmeyeceklerini söyledi. Fikret Orman, "Şampiyonlar ligi zor bir lig. Ucunda da önemli paralar var, oyuncular için de önemli bir vitrin. Buradan 1. de 2. de 3. de olabiliriz ama dördüncü olmayız demiştim, kuralar çekildiğinde. Kimseye kolay lokma olmayacağımızı gösteriyoruz ilk günden beri. Takım oyunu oturmaya başlayınca daha da etkili olacağız. İyi yoldayız, tecrübeli bir teknik heyetimiz var. Taraftarlar da takımlarının arkasında kenetlenmiş durumda. Daha da iyi olacak" diye konuştu.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:14
- Aatif 3 maç sonra 18’de
Toplam 3
Yorum
Fb'li Bazen hocaları anlamak zor, Volkan Şen'den daha çok asist ve gol yapar bence aatif, son osmanlı maçında volkan şen ne yaptı?
- "En iyiyim ve emekli oldum"
Toplam 1
Yorum
ne ayaksın Fury? sürekli sakatım diye Klitschiko ile yapılacak rövanştan kaçan adam sözde zirvede bırakmak için emekli oldum diyor. Klasik ingiliz şeytanlığı.
- Defansa ayar
Toplam 9
Yorum
Mustafa Mustafa Yumlu ile kontrat imzaladılar, işler berbatlaştı.Mustafa Yumlu ve Zeki bu takımda asla ve asla yer bulmamalı, kadro dışı bırakıldıklarında doğru karar verilmişti, birilerinin ısrarı uğruna afedildiler, şimdi ise saç baş yolduruyorlar.Bir ara Aykut ta vardı.Mustafa Yumlu, Aykut ve Zeki bunlar ne zaman ne yapacağı belli olmuyor, birer saatlı bomba....Bu kafayla acı ama gerçek PTT ligi olacak.
''En güçlü aday biziz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.