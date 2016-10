Beşiktaş’tan Fernandao bombası!

F.Bahçe’de 4. golcü durumuna düşen sambacı, Bursa’da kendisini gol kralı yapan eski hocası Şenol Güneş’in takımına gitmek istiyor.

Jose Fernandao Viana de Santana... Kısaca Fernandao. 2014-15 sezonu gol kralı... Fenerbahçe onu geçen sezon başında büyük umutlarla transfer etti. Ancak Brezilyalı futbolcu bekleneni veremedi. Bu sezon ise sakatlığının da etkisiyle Emenike, Sow, Van Persie'nin ardından 4'üncü golcü durumuna düştü. Forma umudu iyice zayıflayan 29 yaşındaki futbolcu, sürpriz bir hamlenin altyapısını oluşturmaya başladı. Evet, Fernandao, Bursa'dayken, 22 golle gol kralı olmasında büyük payı bulunan eski hocası Şenol Güneş'in yanına gitmek istiyor.



Fernandao aracılar vasıtasıyla zemin yoklamaya başladı. Beşiktaş'ın bu talebe ne yanıt vereceği şimdilik belli olmasa da Aboubakar'dan memnun olmayan Şenol Güneş'in, Fernandao'ya sıcak baktığı ifade ediliyor. Fikret Orman yönetiminin de rakamın uygun olması halinde Fernandao konusunda Şenol Güneş'in olası bir isteğini yerine getireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe'nin ise Fernandao'yu devre arasında elden çıkardıktan sonra teknik direktör Advocaat'ın belirleyeceği yeni bir golcü transfer etmesi bekleniyor.



YILMAZ ŞENOL