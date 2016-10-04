Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
F.Bahçe’de 4. golcü durumuna düşen sambacı, Bursa’da kendisini gol kralı yapan eski hocası Şenol Güneş’in takımına gitmek istiyor.
Fernandao aracılar vasıtasıyla zemin yoklamaya başladı. Beşiktaş'ın bu talebe ne yanıt vereceği şimdilik belli olmasa da Aboubakar'dan memnun olmayan Şenol Güneş'in, Fernandao'ya sıcak baktığı ifade ediliyor. Fikret Orman yönetiminin de rakamın uygun olması halinde Fernandao konusunda Şenol Güneş'in olası bir isteğini yerine getireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe'nin ise Fernandao'yu devre arasında elden çıkardıktan sonra teknik direktör Advocaat'ın belirleyeceği yeni bir golcü transfer etmesi bekleniyor.
YILMAZ ŞENOL
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:21
- Aatif 3 maç sonra 18’de
Toplam 3
Yorum
Fb'li Bazen hocaları anlamak zor, Volkan Şen'den daha çok asist ve gol yapar bence aatif, son osmanlı maçında volkan şen ne yaptı?
- "En iyiyim ve emekli oldum"
Toplam 1
Yorum
ne ayaksın Fury? sürekli sakatım diye Klitschiko ile yapılacak rövanştan kaçan adam sözde zirvede bırakmak için emekli oldum diyor. Klasik ingiliz şeytanlığı.
- Defansa ayar
Toplam 9
Yorum
Mustafa Mustafa Yumlu ile kontrat imzaladılar, işler berbatlaştı.Mustafa Yumlu ve Zeki bu takımda asla ve asla yer bulmamalı, kadro dışı bırakıldıklarında doğru karar verilmişti, birilerinin ısrarı uğruna afedildiler, şimdi ise saç baş yolduruyorlar.Bir ara Aykut ta vardı.Mustafa Yumlu, Aykut ve Zeki bunlar ne zaman ne yapacağı belli olmuyor, birer saatlı bomba....Bu kafayla acı ama gerçek PTT ligi olacak.
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