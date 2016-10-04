 Beşiktaş ‘toprağı’ verimlidir – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    ‘toprağı’ verimlidir

    Beşiktaş ‘toprağı’ verimlidir
    Fikret Orman, Mario Gomez'in geri dönmesiyle ilgili iddialarla ilgili sorulara yanıt verirken çok ilginç bir benzetmede bulundu. Başkan Orman, "Devre arasına 3 ay var. Bu arada lig var, Şampiyonlar Ligi, Kupası maçları var. Bu kadroyla oynayacakken, bunu başka bir şekilde yapamayacağımız belliyken, bu günden 3 ay sonrasını konuşmaya gerek yok. Bu süre içinde Aboubakar gollerini atar, inanılmaz bir performans yakalar farklı olur. Futbolda 1 hafta ilerisini konuşamazsınız. Bunu konuşmanın yeri ve zamanı değil" diye konuştu.

    GUTİ BİLE MADRİD'İ DEĞİL BİZİ ARIYOR
    Başkan Fikret Orman şöyle devam etti: "Para verdiğimiz, verim beklediğimiz oyuncuları takıma kazandırma sırası. Şu anda ona gayret ediyoruz. Gomez'le taraftarının ayrı bir ilişkisi var. Beşiktaş'ın toprağı ayrıdır, buradaki verimlilik başka yerde olmaz. Giden arar, her giden aramıştır. Guti, 'in kaptanıydı ama orayı değil burayı arıyor. Gidenlerin hepsinin takımlarında başarılı olmasını isteriz. Mario Gomez'in bu kulübe önemli hizmetleri oldu. Sosa da para kazandırarak gitti."
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:52
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