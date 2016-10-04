 Başakşehir’le hazırlık maçı – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Başakşehir’le hazırlık maçı

    Başakşehir’le hazırlık maçı
    Süper Lig'de ilk iki sırada yer alan Medipol Başakşehir ile , 9 Ekim Pazar günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. A Milli Takımı'nın Ukrayna ve İzlanda ile oynayacağı 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmek isteyen iki takımın, Vodafone Arena'da oynayacağı hazırlık karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:58
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