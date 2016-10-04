 Avrupa dönüşü 2’de 2 yaptılar – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Avrupa dönüşü 2’de 2 yaptılar

    Avrupa dönüşü 2’de 2 yaptılar
    , Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından ligdeki iki maçtan da zafer aldı. 'nın ardından Akhisar'ı deplasmanda 2-0 yenen siyahbeyazlılar, Kiev maçı sonrasında ise yine deplasmanda bu kez Rize'yi devirdi. Kartal, bu sezon toplam 8 maça çıkarken sadece 2 maçta kalesini gole kapattı. Bu 2 maçın ise Devler Ligi maçlarının ardından oynanan lig maçlarının olması dikkat çekti.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:59
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