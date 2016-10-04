 Açılışta sevgi seli – Fotomaç – 04 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Açılışta sevgi seli

    Açılışta sevgi seli

    Başkanı Fikret Orman, dün Arnavutköy Beşiktaşlılar Derneğinin açılışını yaptı.

    Açılıştan önce Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'yı makamında ziyaret eden Orman, başkana adının yazılı olduğu forması hediye etti. Başkan Orman, "Hep beraber bir şeyler yapabilir miyiz ilçede ona bakacağız. Ülkemize hizmet ediyoruz. Onlar belediyecilik yaparak biz de içerisinde hizmet ediyoruz. Allah güzel ülkemize iyi anılacak işler yapmayı bize nasip eder inşallah" derken; Belediye Başkanı Baltacı da, "Beşiktaş'ın başında hemşehrimiz var, bu da bizi Beşiktaş'a daha yakın hissetmemizi sağlıyor. Türk sporuna büyük hizmetleri var. İlçemizde de hayırlı bir oluşum oldu" yorumunu yaptı.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Açılışta sevgi seli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.