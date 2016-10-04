 6 hafta içinde kendini aştı! – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    6 hafta içinde kendini aştı!

    6 hafta içinde kendini aştı!
    şampiyon olduğu sezonun rakamlarını geride bıraktı. Siyah-beyazlılar şampiyon olarak tamamladığı geçen sezonun ilk 6 haftasında hanesine 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 13 puan yazdırmıştı. Kara Kartal bu sezon ise ilk 6 haftada tam 14 puan topladı. Geçen sezonun ilk 6 haftasında 16 gol atıp, 7 gol yiyen Beşiktaş, bu sezon ise aynı sürede 14 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:59
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