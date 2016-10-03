 Töre’ye küfürlü beste – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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HEPSİ
    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Töre’ye küfürlü beste

    Töre’ye küfürlü beste
    A Milli Takım'a dahil edilmeyen Gökhan Töre, West Ham taraftarının da hışmına uğradı. M'Brough maçına 11'de başlayan ve 2. devre oyundan alınan 24 yaşındaki futbolcuya içinde küfürlü sözler bulunduran beste yapıldı. West taraftarları, "Bizde Töre var. Gökhan Töre... Anladığınızı sanmıyorum. Topu alır sonra da her zaman s..ip batırır" ifadelerine yer verdi.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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