Töre’ye küfürlü beste
A Milli Takım'a dahil edilmeyen Gökhan Töre, West Ham taraftarının da hışmına uğradı. M'Brough maçına 11'de başlayan ve 2. devre oyundan alınan 24 yaşındaki futbolcuya içinde küfürlü sözler bulunduran beste yapıldı. West taraftarları, "Bizde Töre var. Gökhan Töre... Anladığınızı sanmıyorum. Topu alır sonra da her zaman s..ip batırır" ifadelerine yer verdi.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
Töre’ye küfürlü beste haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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