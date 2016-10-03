 Süper ikili dönüyor – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Süper ikili dönüyor

    Süper ikili dönüyor

    West Ham taraftarının istemediği Gökhan’ın geri gönderileceği Ada’da konuşulmaya başlandı. ’da mutsuz olduğu bilinen Mario Gomez de bütün paylaşımlarını beğenerek yönetime mesajı verdi

    yıldız futbolcularına devre arasında yeniden kavuşabilir... Wolfsburg'da mutsuz olan ve kaçırdığı gollerle gündeme gelen Mario Gomez ve West Ham'a kiralık verilen Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a dönme ihtimali belirdi. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlı bir yıldızı arayıp geri dönmek istediğini söylediği iddia edilen Gomez, Rizespor galibiyeti sonrası verdiği sinyalle bunu adeta doğruladı. Alman golcü, intagram'da Beşiktaş'ın galibiyet fotoğraflarının neredeyse tamamını beğenerek yönetime resmen "Dönmek istiyorum" mesajı verdi.

    Kadro dışı kalacak
    İngiltere'de futbolu beğenilmeyen ve Slaven ile arası iyi olmasına rağmen Hırvat hocanın kendisini kadro dışı bırakacağı bildirilen Gökhan Töre'nin de devre arasında Beşiktaş'a geri gönderileceği Ada'da konuşulmaya başlandı. Fikret Orman'ın "Gomez gündemimizde yok" açıklamasına rağmen Aboubakar'ın beklentilerin altında kalmasıyla dönüşüne sıcak baktığı gelen haberler arasında.


    Zafer fotoğraflarını beğenen Gomez, önceki gün Alman basınına verdiği röportajda "Yeniden yurt dışına çıkabilirim" açıklamasını yapmıştı.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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