Sıkıntıları rahat aşarız
Savunmanın yapıtaşı Marcelo Guedes, hem lig hem de Devler Ligi'nde tökezlemeden devam ettiklerini söyledi. Zor bir temponun içinde kaldıklarının altını çizen Brezilyalı oyuncu, "Ne olursa olsun alternatifli ve her sıkıntının üstesinden gelebilecek bir takımız" dedi.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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