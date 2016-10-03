 Sıkıntıları rahat aşarız – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Sıkıntıları rahat aşarız

    Sıkıntıları rahat aşarız
    Savunmanın yapıtaşı Marcelo Guedes, hem lig hem de Devler Ligi'nde tökezlemeden devam ettiklerini söyledi. Zor bir temponun içinde kaldıklarının altını çizen Brezilyalı oyuncu, "Ne olursa olsun alternatifli ve her sıkıntının üstesinden gelebilecek bir takımız" dedi.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:32
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