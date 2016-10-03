Şenol Güneş onlardan vazgeçemiyor
Spor Toto Süper Lig'in ilk 6 haftasında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçemediği oyuncular, savunmanın göbeğinde görev yapan Dusko Tosic ile Marcelo Guedes oldu.
Cenk Tosun ve Olcay Şahan ise tüm lig maçlarında görev almalarına rağmen, Tosic ve Marcelo kadar süre alamadı.
Siyah-beyazlı ekibin yaptığı 4 maçta 90 dakika sahada kalan Cenk, 2 karşılaşmada yerini başka isimlere bıraktı. Siyah-beyazlı oyuncu, şu ana dek toplam 528 dakika forma giydi.
Cenk Tosun gibi 6 maçta da sahada olan Olcay Şahan da sadece bir maçı 90 dakika oynayabildi. 5 maçta oyundan çıkan Olcay, 388 dakika şans buldu.
Şampiyonlar Ligi'nde de aynı performans
Savunmanın göbeğindeki ikili, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de aynı uyumu gösterdi.
Güneş, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ve Dinamo Kiev ile yaptığı karşılaşmalarda Tosic-Marcelo ikilisine yine doksanar dakika görev verdi.
Taraftarların yeni kahramanı Tosic,
Siyah-beyazlı ekibin Sırp futbolcusu Dusko Tosic, son maçlardaki performansıyla dikkati çekti.
Geçen sezon takımında 15 karşılaşmada bin 270 dakika şans yakalayan tecrübeli futbolcu, bu sezon ise Süper Lig'de şu ana dek maçların tamamında görev alarak 540 dakika sahada kaldı.
Savunmadaki başarılı oyunuyla öne çıkan Tosic, taraftarların son dönemde en çok destek verdiği ve lehine tezahürat yaptığı oyuncu oldu.
Marcelo, 1 gol attı
Dusko Tosic ile savunmanın göbeğinde istikrar yakalayan Marcelo Guedes de istikrarlı bir performans yakaladı.
Beşiktaş'ın şampiyon olduğu geçen sezonun devre arasında kiralık olarak kadroya dahil olan ve 14 karşılaşmada bin 260 dakika şans bulan Marcelo, bu sezon ise 6 maçta 540 dakika oynadı.
Marcelo, ayrıca Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile oynanan maçta takımına bir gol kazandırdı. Siyah-beyazlı takımın 2-0 geride olduğu derbi mücadelesinde, tecrübeli oyuncu attığı golle skoru 2-1'e getirmişti. Beşiktaş, Cenk Tosun'un golüyle maçtan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.
Atiba Hutchinson bile rotasyondan etkilendi
Marcelo ve Tosic, ortaya koydukları performansla takımın en istikrarlı oyuncusu olarak ön plana çıkan Atiba Hutchinson'ı bile geride bıraktı.
Beşiktaş'ın 2015-2016 sezonunda yaptığı maçların tamamında sahada kalan Hutchinson, Kardemir Karabükspor karşılaşmasında kadroda yer almadı. Kanadalı oyuncu, 5 maçta görev aldı.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:33
- Lider eksiği var
Toplam 4
Yorum
ERDO61 YENİLER BİR ARADA MI HAYIR. ONUR DİNLENMELİ. İBANEZ YOK SHADAEV YOK CASTİLLO YOK ONAZİ YOK NDOYE HİÇ YOK OLMASADA OLUR CARDOZO KALMALIYDI.
- Lider eksiği var
Toplam 4
Yorum
ERDO61 TAKIM İSKELETİ HALA GEÇENSENENİN FUTBOLCULARI GÜLDÜRMEYİN. (ONUR ZEKİ MUSTAFA YUSUF OKAY AYTAÇ AKBAŞ MEHMET) NE DEĞİŞTİ.TABİ Kİ SONUÇ AYNI
- Süper ikili dönüyor
Toplam 21
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 2,5 MİLYON EUROYA GELİRSE GELSİN.. TRENİ KAÇIRDIN KARDEŞİM..4,5-5 MİLYONLAR HAYALLERDE KALDI ARTIK.. ZATEN PARAYADA İHTİYACIN YOK..YÜKÜNÜ FAZLASIYLA ALMIŞSIN.. ÇIK GEL FUTBOL HAYATINI GÜZEL BİR ŞEKİLDE BEŞİKTAŞIMIZA 3 SENE DAHA HİZMET EDEREK NOKTALA..
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