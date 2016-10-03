Şenol Güneş onlardan vazgeçemiyor

Siyah-beyazlı takımda 6 maçta da şans bulan 4 oyuncu bulunurken Tosic ve Marcelo bunların tamamında doksanar dakika görev aldı. Tosic-Marcelo ikilisi, Beşiktaş 'ın şu ana dek en istikrarlı oyuncuları olarak dikkati çekti.

Cenk Tosun ve Olcay Şahan ise tüm lig maçlarında görev almalarına rağmen, Tosic ve Marcelo kadar süre alamadı.

Siyah-beyazlı ekibin yaptığı 4 maçta 90 dakika sahada kalan Cenk, 2 karşılaşmada yerini başka isimlere bıraktı. Siyah-beyazlı oyuncu, şu ana dek toplam 528 dakika forma giydi.

Cenk Tosun gibi 6 maçta da sahada olan Olcay Şahan da sadece bir maçı 90 dakika oynayabildi. 5 maçta oyundan çıkan Olcay, 388 dakika şans buldu.

Şampiyonlar Ligi'nde de aynı performans

Savunmanın göbeğindeki ikili, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de aynı uyumu gösterdi.

Güneş, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ve Dinamo Kiev ile yaptığı karşılaşmalarda Tosic-Marcelo ikilisine yine doksanar dakika görev verdi.

Taraftarların yeni kahramanı Tosic,

Siyah-beyazlı ekibin Sırp futbolcusu Dusko Tosic, son maçlardaki performansıyla dikkati çekti.

Geçen sezon takımında 15 karşılaşmada bin 270 dakika şans yakalayan tecrübeli futbolcu, bu sezon ise Süper Lig'de şu ana dek maçların tamamında görev alarak 540 dakika sahada kaldı.

Savunmadaki başarılı oyunuyla öne çıkan Tosic, taraftarların son dönemde en çok destek verdiği ve lehine tezahürat yaptığı oyuncu oldu.

Marcelo, 1 gol attı

Dusko Tosic ile savunmanın göbeğinde istikrar yakalayan Marcelo Guedes de istikrarlı bir performans yakaladı.

Beşiktaş'ın şampiyon olduğu geçen sezonun devre arasında kiralık olarak kadroya dahil olan ve 14 karşılaşmada bin 260 dakika şans bulan Marcelo, bu sezon ise 6 maçta 540 dakika oynadı.

Marcelo, ayrıca Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile oynanan maçta takımına bir gol kazandırdı. Siyah-beyazlı takımın 2-0 geride olduğu derbi mücadelesinde, tecrübeli oyuncu attığı golle skoru 2-1'e getirmişti. Beşiktaş, Cenk Tosun'un golüyle maçtan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.

Atiba Hutchinson bile rotasyondan etkilendi

Marcelo ve Tosic, ortaya koydukları performansla takımın en istikrarlı oyuncusu olarak ön plana çıkan Atiba Hutchinson'ı bile geride bıraktı.

Beşiktaş'ın 2015-2016 sezonunda yaptığı maçların tamamında sahada kalan Hutchinson, Kardemir Karabükspor karşılaşmasında kadroda yer almadı. Kanadalı oyuncu, 5 maçta görev aldı.