"Nifak tohumu ekmeye çalışanlara..."
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı taraftarlara seslenerek, "Daha çok çalışmamız lazım. Birlik beraberliğe bu dönemde daha çok ihtiyacımız var. Aramıza nifak tohumu ekmeye çalışanlara izin vermeyin” dedi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Arnavutköy ilçesinde bulunan Arnavutköy Beşiktaşlılar Derneği'nin açılışına katıldı. Açılışta meşalelerle karşılanan Fikret Orman'a, siyah-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Burada yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu dile getiren Orman, "Burada böyle bir coşkuyu gördüm. Sizin mutluluğunuzu görmek bizim motivasyon kaynağımız. Diğer takımlara saygı, centilmenlik, nezaket, bunlar bizim genetiğimizde var. Burada da bir ilki yaptık, bundan dolayı da çok mutluyum. Bu dernekler bizim ilçelerimizde, illerde taraftarları buluşturması açısından vesile oluyor, ayrıca bizim odamız, makamımız oluyor. Burada sizden istediğimiz sosyal işler yapmanız, biz halkın takımıyız. Renk ayrımı yapmadan, her zaman centilmenliğinizle tüm Arnavutköylülere hizmet vermenizi bekliyoruz. Daha çok çalışmamız lazım. Birlik beraberliğe bu dönemde daha çok ihtiyacımız var. Aramıza nifak tohumu ekmeye çalışanlara izin vermeyin. Biz bu sene de, geçen sene olduğu gibi iyi şeyler yapacağız ve Beşiktaş'ı en iyi yerlere getireceğiz" diye konuştu.
Açılışta konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ise heyecanlı bir kalabalığın olduğuna dikkat çekerek, "Taraftar olarak takımlarını destekleyen Beşiktaşlı kardeşlerimi tebrik ediyorum. Arnavutköy sevgi dolu insanların yaşadığı bir ilçe. Adam gibi severler, adam gibi desteklerler. İlk taraftar derneğimiz Beşiktaş. Hemen etkin bir iş yaptıkları görülüyor. Güzel bir organizasyona öncülük ettiler. Herkesi tebrik ediyorum. Gerçekten güzel yapıyorlar. Çok seviyeli, çok düzgün, gerçek bir sporsever olarak derneğin kuruluş amacına uygun yürütülmesini sağlıyorlar" açıklamasında bulundu.
Konuşmaların ardından Arnavutköy Beşiktaşlılar Derneği'nin açılışı kurdele kesimiyle gerçekleşti. Başkan Fikret Orman, taraftarlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
Açılışta konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ise heyecanlı bir kalabalığın olduğuna dikkat çekerek, "Taraftar olarak takımlarını destekleyen Beşiktaşlı kardeşlerimi tebrik ediyorum. Arnavutköy sevgi dolu insanların yaşadığı bir ilçe. Adam gibi severler, adam gibi desteklerler. İlk taraftar derneğimiz Beşiktaş. Hemen etkin bir iş yaptıkları görülüyor. Güzel bir organizasyona öncülük ettiler. Herkesi tebrik ediyorum. Gerçekten güzel yapıyorlar. Çok seviyeli, çok düzgün, gerçek bir sporsever olarak derneğin kuruluş amacına uygun yürütülmesini sağlıyorlar" açıklamasında bulundu.
Konuşmaların ardından Arnavutköy Beşiktaşlılar Derneği'nin açılışı kurdele kesimiyle gerçekleşti. Başkan Fikret Orman, taraftarlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor'un derdi büyük
Toplam 3
Yorum
metin bu takim gol atamiyor sebebi basta orta saha bu takimda castillo haric calim atan 1 oyuncu yoook bu kadar ozguvensiz orta saha olmaz
- Selçuk İnan efsanelerin izinde
Toplam 3
Yorum
........ O ZATEN XSELÇUK OLDUĞU MÜDDETÇE GS YIN EFSANESİ, ÖTESİ YOK. EFSANE XSELÇUK .
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 47
Yorum
Kubilay Akçiçek Tüm yüreğimizle GALATASARAY diyorum. Her ne kadar Burak'ı arıyor olsak da, Selçuk'un muhteşem dönüşüyle Galatasaray açık ara şampiyon olur.
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