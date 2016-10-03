 Napoli ilk kez mağlup: 0-1 – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    ilk kez mağlup: 0-1

    'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden , Serie A'nın 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı 'ya 1-0 mağlup oldu. 9. dakikada Petagna'nın golünü engelleyemeyen Napoli bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini alıp 14 puanda kaldı.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:29
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