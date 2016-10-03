Mücadelenin ispatı budur!
Stoperde görev yapmaya başladığından beri her maçta mücadelesiyle taraftarın takdirini toplayan Tosic'in Rizespor karşılaşması sonrası sosyal medyaya düşen fotoğrafı, neden başarılı olduğunun ispatı gibiydi. Canla başla oynayıp girdiği ikili mücadeleler yüzünden dizleri kan içinde kalan 31 yaşındaki Sırp futbolcu taraftara 'helal olsun' dedirtti. Tosic'in bu fotoğrafını eşi Jelena Karleusa paylaştı. Bu sezon 9 maça çıkan ve bunların tümüne ilk 11'de başlayan futbolcu, toplam 840 dakika sahada kaldı.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
Mücadelenin ispatı budur! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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