Mücadelenin ispatı budur!

Stoperde görev yapmaya başladığından beri her maçta mücadelesiyle taraftarın takdirini toplayan Tosic'in Rizespor karşılaşması sonrası sosyal medyaya düşen fotoğrafı, neden başarılı olduğunun ispatı gibiydi. Canla başla oynayıp girdiği ikili mücadeleler yüzünden dizleri kan içinde kalan 31 yaşındaki Sırp futbolcu taraftara 'helal olsun' dedirtti. Tosic'in bu fotoğrafını eşi Jelena Karleusa paylaştı. Bu sezon 9 maça çıkan ve bunların tümüne ilk 11'de başlayan futbolcu, toplam 840 dakika sahada kaldı.