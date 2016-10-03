Kerim'in Emre örnekli isyanı
Geçen sezon toplam 37 maçta forma giyen Kerim Frei, ligde 4 gol, 3 asistle şampiyonluğun gizli kahramanlarından olmuştu. Beşiktaş'a, dönemin 'Emre Mor'u olarak gelen Kerim, bu sezon ise hayal kırıklığı yaşıyor. Alanya maçında 23, Konya sınavında ise 13 dakika oynayan Kerim son 4 haftanın 2'sinde 18'e bile giremedi. D. Kiev maçında sadece 5 dakika şans bulan Kerim'in yakın çevresine bundan yakınıp "Keşke Avrupa'da kalsaydım. Hata yaptım. Herkes Emre'yi konuşuyor. O zaman da beni konuşuyorlardı" diyerek dert yandığı bildirildi.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
Kerim'in Emre örnekli isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.