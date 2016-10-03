 Kerim'in Emre örnekli isyanı – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Kerim'in Emre örnekli isyanı

    Kerim'in Emre örnekli isyanı
    Geçen sezon toplam 37 maçta forma giyen Kerim Frei, ligde 4 gol, 3 asistle şampiyonluğun gizli kahramanlarından olmuştu. 'a, dönemin 'Emre Mor'u olarak gelen Kerim, bu sezon ise hayal kırıklığı yaşıyor. Alanya maçında 23, Konya sınavında ise 13 dakika oynayan Kerim son 4 haftanın 2'sinde 18'e bile giremedi. D. Kiev maçında sadece 5 dakika şans bulan Kerim'in yakın çevresine bundan yakınıp "Keşke Avrupa'da kalsaydım. Hata yaptım. Herkes Emre'yi konuşuyor. O zaman da beni konuşuyorlardı" diyerek dert yandığı bildirildi.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:35
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