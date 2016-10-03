 Kartal rekoru kırdı – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Kartal rekoru kırdı

    Kartal rekoru kırdı
    Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan , sahadan 1-0 galip ayrılırken, aynı zamanda bir rekor kırdı. Maçı tam 590 isabetli pas ile tamamlayan Beşiktaş, 2014-15 sezonundan beri bir maçta en çok isabetli pas yapan takım oldu.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:32
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