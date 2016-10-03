Inter'den Caner için kritik açıklama
Siyah beyazlıların bonservisiyle kadrosuna katmak istediği 27 yaşındaki sol bek için İtalyan kulübü kararını verdi.
Inter'in en büyük hissedarı olan Endonezyalı iş adamı Erick Thohir, İtalyan basınına verdiği demeçte kulübün devre arasında ve sezon sonunda ciddi bir yapılanmaya gideceğini açıkladı. Kadroda düşünmedikleri isimlerle yollarını ayıracaklarını belirten Thohir, teknik direktör Frank de Boer'un yönlendirmesiyle yeni bir sayfa açacaklarını ifade etti.
Şu anda farklı takımlarda oynayan bir çok kiralık oyuncuları olduğunu ifade eden Thorir, bu isimlerin takıma geri dönüşlerinin de zor olduğunu belirtti.
Bu açıklamaların ardından Caner Erkin'in Inter'e geri dönüşünün mümkün olmadığı aktarılırken siyah beyazlıların yıldız oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisiyle kadrosuna katacağı belirtildi. Bilindiği üzere Beşiktaş Nisan ayının sonuna kadar 1 milyon euro ödediği takdirde Caner'i kadrosuna katabilecek.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:15
- ‘Bunu yolla Eto’o’yu getir’
Toplam 24
Yorum
Atillas-BJK Yanılıyorsunuz zamanla iyi oyuncu olduğunu görürsünüz
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 3
Yorum
gs dünyanun parası alıyorlar halla para derdine düşüyorlar ya lan babam 1.800alıyo ayklık mis gibi geciniyoz yıllık 2.80eura alıyonlar, tlde degil bu euro, neyine yetmiyo be kardeşim neyine bu kadarda açgözlü olmayın be
- Caner’e af çıktı!
Toplam 5
Yorum
Türkiye Senin yaşadığın ülkede bu işler dediğin gibi idare ediliyor olabilir. Burası Türkiye evlat.
Inter'den Caner için kritik açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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