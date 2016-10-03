 Güneş’ten ikaz: iyice dinlenin – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Güneş’ten ikaz: iyice dinlenin

    Güneş’ten ikaz: iyice dinlenin
    'ta takıma verilen 3 günlük izinde teknik direktör Şenol Güneş, milli takımlarda görev almayacak futbolcularından iyi dinlenmelerini istedi. Usta hocanın, bu ay içinde yapılacak 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynayacaklarını hatırlattığı oyuncularından "Bir Şampiyonlar Ligi maçı olmak üzere zorlu bir sürece gireceğiz. Herkese ihtiyacım olacak" dediği bildirildi. Kartal, 15 Ekim'de deplasmanda , 19 Ekim'de yine dışarıda ile karşılaştıktan sonra 23 Ekim'de Antalya'yı ağırlayacak; 28 Ekim'de de Ankara'da ile oynayacak.

    Hoca Trabzon'da kaldı
    Çaykur Rize karşılaşması sonrası İstanbul'a Trabzon'dan dönen Beşiktaş kafilesinde teknik direktör Şenol Güneş ve kaleci Tolga Zengin, tatil için memleketleri Trabzon'da kaldı. İkilinin, 3 günlük iznin 2 gününü Trabzon'da geçireceği bildirildi.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:30
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