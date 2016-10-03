Güneş’ten ikaz: iyice dinlenin
Beşiktaş'ta takıma verilen 3 günlük izinde teknik direktör Şenol Güneş, milli takımlarda görev almayacak futbolcularından iyi dinlenmelerini istedi. Usta hocanın, bu ay içinde yapılacak 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynayacaklarını hatırlattığı oyuncularından "Bir Şampiyonlar Ligi maçı olmak üzere zorlu bir sürece gireceğiz. Herkese ihtiyacım olacak" dediği bildirildi. Kartal, 15 Ekim'de deplasmanda Kayserispor, 19 Ekim'de yine dışarıda Napoli ile karşılaştıktan sonra 23 Ekim'de Antalya'yı ağırlayacak; 28 Ekim'de de Ankara'da Gençlerbirliği ile oynayacak.
Hoca Trabzon'da kaldı
Çaykur Rize karşılaşması sonrası İstanbul'a Trabzon'dan dönen Beşiktaş kafilesinde teknik direktör Şenol Güneş ve kaleci Tolga Zengin, tatil için memleketleri Trabzon'da kaldı. İkilinin, 3 günlük iznin 2 gününü Trabzon'da geçireceği bildirildi.
Hoca Trabzon'da kaldı
Çaykur Rize karşılaşması sonrası İstanbul'a Trabzon'dan dönen Beşiktaş kafilesinde teknik direktör Şenol Güneş ve kaleci Tolga Zengin, tatil için memleketleri Trabzon'da kaldı. İkilinin, 3 günlük iznin 2 gününü Trabzon'da geçireceği bildirildi.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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