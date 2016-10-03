 ‘Bunu yolla Eto’o’yu getir’ – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    ‘Bunu yolla Eto’o’yu getir’

    ‘Bunu yolla Eto’o’yu getir’

    Beşiktaşlı taraftarlar, 6 maçtır golle tanışamayan Aboubakar’ı eleştiri yağmuruna tuttu.

    'ta forma giydiği 6 resmi maçta golle tanışamayan ve özellikle Rizespor'a karşı bulduğu pozisyonları harcayarak beklentilerin çok altında kalan Vincent Aboubakar, hedef tahtasına konuldu. Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada Aboubakar'I eleştiren paylaşımlarda bulundu.

    İşte bu mesajlardan bazıları:
    -Aboubakar'ı 2-3 maç daha dene, baktın olmuyor, devre arası yolla Eto'o'yu getir,
    -Süleyman Ağabey iyi ki Aboubakar'a 5.5 milyon Euro ödendiğini görmedi. Zira 2000'de veda ettiğinde toplam borç 2 milyon dolar'dı.
    -Aboubakar Adriano'nun şutuna duvar olmak için önüne geçmiş. Neyse ki, top hızlı da yetişememiş :))
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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