‘Bunu yolla Eto’o’yu getir’
Beşiktaşlı taraftarlar, 6 maçtır golle tanışamayan Aboubakar’ı eleştiri yağmuruna tuttu.
Beşiktaş'ta forma giydiği 6 resmi maçta golle tanışamayan ve özellikle Rizespor'a karşı bulduğu pozisyonları harcayarak beklentilerin çok altında kalan Vincent Aboubakar, hedef tahtasına konuldu. Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada Aboubakar'I eleştiren paylaşımlarda bulundu.
İşte bu mesajlardan bazıları:
-Aboubakar'ı 2-3 maç daha dene, baktın olmuyor, devre arası yolla Eto'o'yu getir,
-Süleyman Ağabey iyi ki Aboubakar'a 5.5 milyon Euro ödendiğini görmedi. Zira 2000'de veda ettiğinde toplam borç 2 milyon dolar'dı.
-Aboubakar Adriano'nun şutuna duvar olmak için önüne geçmiş. Neyse ki, top hızlı da yetişememiş :))
İşte bu mesajlardan bazıları:
-Aboubakar'ı 2-3 maç daha dene, baktın olmuyor, devre arası yolla Eto'o'yu getir,
-Süleyman Ağabey iyi ki Aboubakar'a 5.5 milyon Euro ödendiğini görmedi. Zira 2000'de veda ettiğinde toplam borç 2 milyon dolar'dı.
-Aboubakar Adriano'nun şutuna duvar olmak için önüne geçmiş. Neyse ki, top hızlı da yetişememiş :))
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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