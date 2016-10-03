Avantajımız takım olmak
Adriano: Takım ruhumuz üst düzeyde. Bunu sürdürüp eksikleri kapatırsak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atarız
22 metreden 132 km'lik füzesiyle Kartal'a 3 puanı getiren Adriano Correia, siyah-beyazlı takımın en çok konuşulan ismi oldu. Sosyal medyada hakkında onlarca tweet ve fotoğraf paylaşılan sambacı, kariyerindeki son golünü geçen yıl 24 Kasım'da Barcelona'nın Roma'yı Şampiyonlar Ligi'nde 6-1 yendiği maçta atmıştı. Beşiktaş'ta ilk golünü kritik bir şekilde attığı için mutluluğunun arttığını söyleyen 32 yaşındaki sambacı, en büyük avantajlarının takım ruhu olduğunu dile getirdi. Adriano, bazı eksikleri zaman içinde tamamlayacaklarının da altını çizerek "Bunu başarırsak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atarız" ifadesini kullandı.
Beşiktaş'ta forma giydiği 8 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Adriano Correia, kariyerinin 401. maçında 37. golünü kaydetti. Beşiktaş'ta 3 maça ilk 11 başlayan Brezilyalı sol bek 247 dakika sahada kaldı.
TİPİK BİR ADRİANO GOLÜ!
Adriano'nun Rizespor'a attığı gol karikatürlere de konu oldu. Üstteki çizim en çok paylaşılan iletiler arasında yer aldı. Öte yandan bir İspanyol taraftar bu gol için "Tipik bir Adriano golü. Belki az atıyor ama attığı zaman tam atar" ifadelerini kullandı. Bir başka taraftar ise "Bu tam bir roket" yorumunda bulundu.
Beşiktaş'ta forma giydiği 8 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Adriano Correia, kariyerinin 401. maçında 37. golünü kaydetti. Beşiktaş'ta 3 maça ilk 11 başlayan Brezilyalı sol bek 247 dakika sahada kaldı.
TİPİK BİR ADRİANO GOLÜ!
Adriano'nun Rizespor'a attığı gol karikatürlere de konu oldu. Üstteki çizim en çok paylaşılan iletiler arasında yer aldı. Öte yandan bir İspanyol taraftar bu gol için "Tipik bir Adriano golü. Belki az atıyor ama attığı zaman tam atar" ifadelerini kullandı. Bir başka taraftar ise "Bu tam bir roket" yorumunda bulundu.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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