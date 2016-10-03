Atılacaksan söyle alayım!
Şenol Güneş, Çaykur Rize maçının devre arasında Tolgay Arslan'a sarı kart fırçası attı. Oğuzhan ve Talisca'nın yokluğunda Beşiktaş'ın beyni olmasını beklediği oyuncunun ilk yarının sonunda gördüğü sarı karta çıldıran tecrübeli çalıştırıcı, "Oyundan atılmak istiyorsan söyle ben seni alayım. Takımı 10 kişi bırakmaya çalışma" sözleriyle gurbetçiyi uyardı.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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