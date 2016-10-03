 Atılacaksan söyle alayım! – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Atılacaksan söyle alayım!

    Atılacaksan söyle alayım!
    Şenol Güneş, Çaykur Rize maçının devre arasında Tolgay Arslan'a sarı kart fırçası attı. Oğuzhan ve Talisca'nın yokluğunda 'ın beyni olmasını beklediği oyuncunun ilk yarının sonunda gördüğü sarı karta çıldıran tecrübeli çalıştırıcı, "Oyundan atılmak istiyorsan söyle ben seni alayım. Takımı 10 kişi bırakmaya çalışma" sözleriyle gurbetçiyi uyardı.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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