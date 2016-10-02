 Uçakta zafer selfiesi – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Uçakta zafer selfiesi

    Uçakta zafer selfiesi
    Çaykur Rize deplasmanından galibiyetle ayrılan , dün gece saat 23.00'te özel uçakla Trabzon'dan İstanbul'a hareket etti. Futbolcular, uçak içinde zafer pozu verirken çektikleri bu fotoğraf kulübün sosyal medya hesabından yayınlandı.

    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:41
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