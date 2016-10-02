Uçakta zafer selfiesi
Çaykur Rize deplasmanından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, dün gece saat 23.00'te özel uçakla Trabzon'dan İstanbul'a hareket etti. Futbolcular, uçak içinde zafer pozu verirken çektikleri bu fotoğraf kulübün sosyal medya hesabından yayınlandı.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:41
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
Uçakta zafer selfiesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.