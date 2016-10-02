 Q7-Atiba arasında gerginlik – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Q7-Atiba arasında gerginlik

    Q7-Atiba arasında gerginlik
    Karşılaşma sonrası Beşiktaşlı oyuncular sevinçlerini tribünlerle paylaşırken Quaresma ile Atiba arasında gerginlik yaşandı. İkili hararetli bir şekilde tartışmaya girerken, araya giren takım arkadaşları, olayı büyümeden önledi. Kavganın, maç sırasındaki pas alış-verişinden kaynaklandığı bildirildi.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:56
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