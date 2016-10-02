Q7-Atiba arasında gerginlik
Karşılaşma sonrası Beşiktaşlı oyuncular sevinçlerini tribünlerle paylaşırken Quaresma ile Atiba arasında gerginlik yaşandı. İkili hararetli bir şekilde tartışmaya girerken, araya giren takım arkadaşları, olayı büyümeden önledi. Kavganın, maç sırasındaki pas alış-verişinden kaynaklandığı bildirildi.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
Q7-Atiba arasında gerginlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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