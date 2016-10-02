Orman patladı
“Deplasman yasağı iğrenç!.. Taraftarın içinde olduğu kafesler de kaldırılmalı. Fisktürü bize gıcıklık olsun diye değiştirmediklerini sanmam”
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Çaykur Rizespor maçı için gittiği Rize'de A Spor mikrofonlarına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deplasman yasağının kalkması ile ilgili konuşan Başkan Orman, "Deplasman yasağı bu çağda bu iğrenç bir şey. Geldi işte Galatasaray, oynadık. Biz de gidip oynayacağız. Bunun ikinci adımı var, o da taraftarların içinde olduğu kafesleri kaldırmak. Bunların hepsi bitecek" ifadelerini kullandı.
TFF'ye fikstürün değişmesi için yaptıkları başvurunun reddedilmesi için konuşan başkan, "Beşiktaş'a gıcıklık olsun diye yaptıklarını düşünmüyorum, ellerinde bir prosedürleri var. Tabii ki pazar oynasak iyi olurdu" diye konuştu. Süper Lig'de kulüpler arasındaki bütçe dengesizliğine değinen Beşiktaş başkanı şöyle devam etti: "Anadolu'nun birçok yerinden de şampiyonun çıkabileceği bir yapıya dönüşmesi lazım. Onun için de destek vereceğiz. Bizim 3-4 oyuncuya verdiğimiz bütçeyle insanlar kulüp yönetiyor. Bunun da değişmesi lazım."
GOMEZ'E BAKARIZ!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mario Gomez'in geri dönüşü ile ilgili sorulara "Devre arasında şartlara bakmak lazım. Gomez'i düşünmekten daha çok Kayseri ve Napoli'yi düşünmemiz lazım. Umarız elimizden kaçırdığımız Kiev'in intikamını Napoli'den alırız" cevabını verdi. Başkan, deplasmandaki Çaykur Rize galibiyeti için de, "İstediğimiz gibi oynayamadık. Son dakika taraftarımızı mutlu eden, bizi mutlu eden bir gol oldu"
ifadesini kullandı.
SAYENİZDE 'HUZURLA' YAŞIYORUZ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Rizespor maçından önce kendi instagram hesabından özel bir resim daha paylaştı. Başkan Orman, Rize-Zil Kale Çamlışemşin'den askerlerle birlikte paylaştığı bir fotoğrafın altına, "Bu kardeşlerimizin sayesinde huzurla yaşıyoruz. Allah razı olsun" yorumunu yaptı.
TFF'ye fikstürün değişmesi için yaptıkları başvurunun reddedilmesi için konuşan başkan, "Beşiktaş'a gıcıklık olsun diye yaptıklarını düşünmüyorum, ellerinde bir prosedürleri var. Tabii ki pazar oynasak iyi olurdu" diye konuştu. Süper Lig'de kulüpler arasındaki bütçe dengesizliğine değinen Beşiktaş başkanı şöyle devam etti: "Anadolu'nun birçok yerinden de şampiyonun çıkabileceği bir yapıya dönüşmesi lazım. Onun için de destek vereceğiz. Bizim 3-4 oyuncuya verdiğimiz bütçeyle insanlar kulüp yönetiyor. Bunun da değişmesi lazım."
GOMEZ'E BAKARIZ!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mario Gomez'in geri dönüşü ile ilgili sorulara "Devre arasında şartlara bakmak lazım. Gomez'i düşünmekten daha çok Kayseri ve Napoli'yi düşünmemiz lazım. Umarız elimizden kaçırdığımız Kiev'in intikamını Napoli'den alırız" cevabını verdi. Başkan, deplasmandaki Çaykur Rize galibiyeti için de, "İstediğimiz gibi oynayamadık. Son dakika taraftarımızı mutlu eden, bizi mutlu eden bir gol oldu"
ifadesini kullandı.
SAYENİZDE 'HUZURLA' YAŞIYORUZ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Rizespor maçından önce kendi instagram hesabından özel bir resim daha paylaştı. Başkan Orman, Rize-Zil Kale Çamlışemşin'den askerlerle birlikte paylaştığı bir fotoğrafın altına, "Bu kardeşlerimizin sayesinde huzurla yaşıyoruz. Allah razı olsun" yorumunu yaptı.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:31
Etiketler:
Napoli, Galatasaray, Spor, TFF, Beşiktaş
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
Orman patladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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