 Ömer sağda – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Ömer sağda

    Ömer sağda
    'ta Ömer Şişmanoğlu, ligde 2 hafta aradan sonra ilk 11'de görev yaptı. En son ligin 3. haftasındaki Kardemir Karabükspor maçında sahaya çıkan ve bir gol kaydeden siyah-beyazlı futbolcu, Ç. Rizespor maçında sağ kanatta görev yaptı.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:28
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