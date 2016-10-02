Napoli'ye kötü sürpriz
BEŞİKTAŞ'ın Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Napoli, İtalya Serie A'nın 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Atalanta'ya 1-0 yenildi.
Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerinden Napoli, kendi liginde ilk yenilgisini Atalanta'dan aldı. İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında Napoli, deplasmanda Atalanta'ya 1-0 yenildi ve bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.
Bergamo kentindeki Atleti Azzurri d'Italia Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Nicola Rizzoli yönetti.
Karşılaşmaya ev sahibi ekip hızlı başladı ve 9. dakikada Andrea Petagna ile 1-0 öne geçti.
İlk yarı bu sonuçla sona ererken, ikinci yarıda, ağırlıklı olarak gelişen Napoli'nin beraberlik golü arayışı, Atalanta'nın ise farkı açma çabalarından sonuç çıkmayınca, karşılaşma bu şekilde bitti.
Bu sonuçla Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Napoli, ligdeki ilk yenilgisini Atalanta karşısında alırken, 14 puanla ikinci sırada kaldı. Atalanta ise bu galibiyetle puanını 9'a çıkardı.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:38
- Cim Bom'un 100'ü güldü
Toplam 11
Yorum
... sen hangi takimin taraftarisin? koray sezon hazirliklarinda büyük sakatlik yasadi ve en az 6 ay oynayamicak demislerdi. serdar azizde geride kalan milli arada cok erken saha sürüldügü icin yine sakatlandi. gercek bir taraftar olsan haberleri daha takip eder ve böyle bir galibiyetten sonra elestiri yerine biraz sevgi gösterirsin
- Kadroya dahil edildi!
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Yorum
Murat Bu demek oluyor ki Fatih Terim'in Caner'le ilgili bi sıkıntısı yok... Bu demek oluyor ki, bu kadar formda bile olsa sırf Beşiktaş forması giyiyor diye Caner Erkin gibi bir oyuncu Milli Takıma çağrılmıyormuş...
- Kadroya dahil edildi!
Toplam 5
Yorum
berke fatih hoca yapiyosa vardır bi bildiği kimse tepki göstermemeli bence
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