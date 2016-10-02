 Napoli'ye kötü sürpriz – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    'ye kötü sürpriz

    Napoli'ye kötü sürpriz

    'ın Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden , İtalya Serie A'nın 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı 'ya 1-0 yenildi.

    'ın Avrupa'daki rakiplerinden , kendi liginde ilk yenilgisini 'dan aldı. İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında , deplasmanda Atalanta'ya 1-0 yenildi ve bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

    Bergamo kentindeki Atleti Azzurri d'Italia Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Nicola Rizzoli yönetti.

    Karşılaşmaya ev sahibi ekip hızlı başladı ve 9. dakikada Andrea Petagna ile 1-0 öne geçti.

    İlk yarı bu sonuçla sona ererken, ikinci yarıda, ağırlıklı olarak gelişen Napoli'nin beraberlik golü arayışı, Atalanta'nın ise farkı açma çabalarından sonuç çıkmayınca, karşılaşma bu şekilde bitti.

    Bu sonuçla Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Napoli, ligdeki ilk yenilgisini Atalanta karşısında alırken, 14 puanla ikinci sırada kaldı. Atalanta ise bu galibiyetle puanını 9'a çıkardı.

    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:38
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