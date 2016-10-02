Kaptan Necip

Siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal, 5 maç sonra 11'e kaptan olarak döndü. Konya ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve Karabük karşılaşmasında cezası nedeniyle oynamayan Necip, Benfica, Akhisar, G.Saray, Dinoma Kiev maçlarından sonra takıma döndü.