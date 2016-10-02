Kaptan Necip
Siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal, 5 maç sonra 11'e kaptan olarak döndü. Konya ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve Karabük karşılaşmasında cezası nedeniyle oynamayan Necip, Benfica, Akhisar, G.Saray, Dinoma Kiev maçlarından sonra takıma döndü.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:26
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
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