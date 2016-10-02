 Kaptan Necip – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Kaptan Necip

    Kaptan Necip
    Siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal, 5 maç sonra 11'e kaptan olarak döndü. Konya ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve Karabük karşılaşmasında cezası nedeniyle oynamayan Necip, Benfica, Akhisar, G.Saray, Dinoma Kiev maçlarından sonra takıma döndü.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:26
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