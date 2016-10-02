 İnter’e dönmeyecek – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    İnter’e dönmeyecek

    İnter’e dönmeyecek
    Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, 'a kiralık gelen tecrübeli oyuncunun İnter'e dönmeyi düşünmediğini söyledi. Altparmak, "Oyuncum Beşiktaş'ta iyi ve değerini de kanıtlıyor. Caner'in futbolu hakkında kimsenin şüphesi yok. Beşiktaş ile yeni bir başlangıç yaptı ve çok mutlu; İnter'e dönmeyi düşünmüyor. Sadece Beşiktaş'a konsantre olmuş durumda" diye konuştu.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:03
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