İnter’e dönmeyecek
Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, Beşiktaş'a kiralık gelen tecrübeli oyuncunun İnter'e dönmeyi düşünmediğini söyledi. Altparmak, "Oyuncum Beşiktaş'ta iyi ve değerini de kanıtlıyor. Caner'in futbolu hakkında kimsenin şüphesi yok. Beşiktaş ile yeni bir başlangıç yaptı ve çok mutlu; İnter'e dönmeyi düşünmüyor. Sadece Beşiktaş'a konsantre olmuş durumda" diye konuştu.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
İnter’e dönmeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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