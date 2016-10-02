Futbol böyle birşey
“İlk yarı iyi değildik. 2. devre bastırdık; kazanmaya yakındık, bitti derken 3 puan aldık. Futbol böyle bir şey” diyen usta hoca öz eleştiri yapmayı da ihmal etmedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşma sonrası oyuncularının ikinci yarıdaki performansını beğendini söyledi. Usta hoca, "İlk yarıda takım olarak sahada yoktuk. Rakibin çabuk çıkmasını bekliyorduk. Şutumuz yoktu. İyi ortalarımız yok. Duran toplarda seken toplara gitmedik. Uyur gezer bir haldeydik. İkinci yarı daha iyiydik. Pozisyonları değerlendiremedik. Golü geç bulduk. Futbol böyle bir şey" ifadesini kullanırken şu sözlerle de öz eleştiri yaptı: "Bizim oyunumuzun gerisinde oynadık. Daha iyi olmalıyız..."
GÖKHAN'DA KIRIK VAR
Güneş, Aboubakar'ın kaçırdığı goller için de yorum yaparak "Elinden geleni yaptı. Yeni oyuncularda bu sıkıntıları görebiliriz. Bugün 2 puan kaybetsek belki de en çok o üzülecekti. Aboubakar'ın kuvveti var ama teknik olarak eksikleri var. İnşallah onlarda düzelecek" dedi. Son olarak oyuncuların sakatlıkları hakkında bilgi veren siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Gökhan İnler de kırık pozisyonu var. Oğuzhan'ın sakatlığı var. Talisca'da da kanama vardı. Bunların olmaması büyük şanssızlık. Talisca ve Oğuzhan iyileşir. Gökhan İnler'in kırık olduğu için zamana ihtiyacı olabilir" dedi.
GÖKHAN'DA KIRIK VAR
Güneş, Aboubakar'ın kaçırdığı goller için de yorum yaparak "Elinden geleni yaptı. Yeni oyuncularda bu sıkıntıları görebiliriz. Bugün 2 puan kaybetsek belki de en çok o üzülecekti. Aboubakar'ın kuvveti var ama teknik olarak eksikleri var. İnşallah onlarda düzelecek" dedi. Son olarak oyuncuların sakatlıkları hakkında bilgi veren siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Gökhan İnler de kırık pozisyonu var. Oğuzhan'ın sakatlığı var. Talisca'da da kanama vardı. Bunların olmaması büyük şanssızlık. Talisca ve Oğuzhan iyileşir. Gökhan İnler'in kırık olduğu için zamana ihtiyacı olabilir" dedi.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:06
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
Futbol böyle birşey haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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