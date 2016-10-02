 Fabri ile devam – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Fabri ile devam

    Fabri ile devam
    'ın kalesinde son maçlarda olduğu gibi Fabricio Agosto Ramirez görev aldı. Benfica maçında ilk 11'de şans bulan Tolga Zengin, Akhisar, G.Saray ve Dinamo Kiev maçının ardından Rize deplasmanında da kalede yer almadı.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:26
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