Fabri ile devam
Beşiktaş'ın kalesinde son maçlarda olduğu gibi Fabricio Agosto Ramirez görev aldı. Benfica maçında ilk 11'de şans bulan Tolga Zengin, Akhisar, G.Saray ve Dinamo Kiev maçının ardından Rize deplasmanında da kalede yer almadı.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
Fabri ile devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.