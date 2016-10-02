Divan Kurulu kaosu
28 Mayıs'ta yapılan Divan Kurulu seçimlerinin mahkeme tarafından iptali ile yeni bir süreç başlamak üzere. Mayıs ayındaki seçimde yönetime aday olan avukat Ali Rıza Dizdar'ın kongrenin iptali için Beşiktaş yönetimine açtığı dava karara bağlandı ve kongre iptal edildi. Gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından karara itiraz hakkı bulunan Beşiktaş yönetimi bu hakkını kullanmazsa 1 ay içinde olağanüstü divan kurulu seçimi yapılacak.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
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