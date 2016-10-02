 Divan Kurulu kaosu – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Divan Kurulu kaosu

    Divan Kurulu kaosu
    28 Mayıs'ta yapılan Divan Kurulu seçimlerinin mahkeme tarafından iptali ile yeni bir süreç başlamak üzere. Mayıs ayındaki seçimde yönetime aday olan avukat Ali Rıza Dizdar'ın kongrenin iptali için yönetimine açtığı dava karara bağlandı ve kongre iptal edildi. Gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından karara itiraz hakkı bulunan Beşiktaş yönetimi bu hakkını kullanmazsa 1 ay içinde olağanüstü divan kurulu seçimi yapılacak.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:54
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