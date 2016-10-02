'Biz bir takımız'
Brezilyalı yıldız, “Bütün arkadaşlarım galibiyet için uğraştı ve bunu birlikte başardık. Dış etkenler var ama biz yine takım olduk” dedi.
Beşiktaş'ta, Çaykur Rizespor deplasmanında 'Altın değerinde' üç puan getiren golü atan Adriano, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Son ana kadar galibiyeti kovaladıklarını belirten Brezilyalı, "İkinci yarı oyuna girmeme rağmen takımıma yardımcı olduğum için mutluyum. Bütün takım arkadaşlarım galibiyet için uğraştı, hepsini tebrik ederim. Taraftarlara da teşekkür ederiz. İkinci yarı girmişim sorun değil. Önemli olan takıma katkı yapmak" ifadesini kullandı.
GÜCÜMÜZÜ İSPATLADIK
Gün gün daha iyiye gittiklerini belirten tecrübeli futbolcu sözlerini şöyle tamamladı: "Her geçen gün daha iyi takım olduğumuza inanıyorum. Bu sene yeniden takım olmamız gerekiyor. Size yardımcı olmayan dış etkenler var ama her şeye rağmen biz takım olmaya devam ediyoruz. Gün gün bunu ispatladığımıza inanıyorum."
22 METREDEN 132 KM HIZLA ATTI
Beşiktaşlı Adriano, siyah-beyazlı formayla ilk golünü Çaykur Rizespor'a attı. 90+3'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan sambacının, 22 metre mesafeden tam 132 km. süratle vurduğu top Kartal'ı yeniden havalandırdı.
GÜCÜMÜZÜ İSPATLADIK
Gün gün daha iyiye gittiklerini belirten tecrübeli futbolcu sözlerini şöyle tamamladı: "Her geçen gün daha iyi takım olduğumuza inanıyorum. Bu sene yeniden takım olmamız gerekiyor. Size yardımcı olmayan dış etkenler var ama her şeye rağmen biz takım olmaya devam ediyoruz. Gün gün bunu ispatladığımıza inanıyorum."
22 METREDEN 132 KM HIZLA ATTI
Beşiktaşlı Adriano, siyah-beyazlı formayla ilk golünü Çaykur Rizespor'a attı. 90+3'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan sambacının, 22 metre mesafeden tam 132 km. süratle vurduğu top Kartal'ı yeniden havalandırdı.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
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