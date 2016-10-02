Bir uzaylı golü
‘Bitti’ derken, Adriano 22 metreden öyle bir mermi gönderdi ki çimler ağladı! Kartal, son saniyede attığı bu olağanüstü golle zirveye kanatlandı
Galatasaray ve Dinamo Kiev maçlarından beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında altın değerinde bir galibiyete ulaştı. As oyunculardan yoksun olması ve yorgunluk nedeniyle Karadeniz deplasmanında ilk yarı bir varlık gösteremeyen siyah-beyazlı ekip, ikinci yarı teknik direktör Şenol Güneş'in yaptığı değişikliklerle oyuna ağırlığını koydu. Aboubakar ve Quaresma'nın girişiyle canlanan ve Rize kalesi önünde etkili olmaya başlayan Beşiktaş bir türlü gol vuruşunu yapamadı.
Özellikle Aboubakar kaçırdığı pozisyonlarla saç baş yoldururken bu gidişata Adriano 'dur' dedi. 75'te Necip'in yerine giren Sambacı, 90+3. dakikada sahneye çıktı ve Cenk'ten seken topu şimşek çakar gibi kaleye gönderip maça nokta koydu: 1-0. Bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetine imza atan Kartal, maç fazlasıyla liderliğe oturdu.
ÇILGINA DÖNDÜLER
Son bölümde maç tek kaleye dönerken 45 dakika ölüp ölüp dirilen siyah-beyazlı taraftarlar Adriano'nun golüyle kendilerinden geçtiler.
Özellikle Aboubakar kaçırdığı pozisyonlarla saç baş yoldururken bu gidişata Adriano 'dur' dedi. 75'te Necip'in yerine giren Sambacı, 90+3. dakikada sahneye çıktı ve Cenk'ten seken topu şimşek çakar gibi kaleye gönderip maça nokta koydu: 1-0. Bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetine imza atan Kartal, maç fazlasıyla liderliğe oturdu.
ÇILGINA DÖNDÜLER
Son bölümde maç tek kaleye dönerken 45 dakika ölüp ölüp dirilen siyah-beyazlı taraftarlar Adriano'nun golüyle kendilerinden geçtiler.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
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