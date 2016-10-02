 Az daha yakıyordu – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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HEPSİ
    02 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Az daha yakıyordu

    Az daha yakıyordu
    Tolgay Arslan az daha takımı eksik bırakıyordu. İlk yarının sonlarında yerde kalan futbolcu, faul bekledi ancak , 'devam' kararı verip devreyi bitirdi. Bunun üzerine Çakır'ın üzerine giden Tolgay sarı kart gördü
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:18
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