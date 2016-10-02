Az daha yakıyordu
Tolgay Arslan az daha takımı eksik bırakıyordu. İlk yarının sonlarında yerde kalan futbolcu, faul bekledi ancak Cüneyt Çakır, 'devam' kararı verip devreyi bitirdi. Bunun üzerine Çakır'ın üzerine giden Tolgay sarı kart gördü
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
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