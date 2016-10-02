6 maç oldu golü yok

Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, Rize deplasmanında mutlak pozisyonlardan yararlanamadı. Şenol Güneş'in ikinci yarıda oyuna aldığı siyahbeyazlı oyuncu, önce 54'te kalenin dibinde olmasına rağmen topu kafayla dışarı gönderdi. Ardından da Tolgay'ın soldan ortasında kaleye teğet geçen meşin yuvarlağa yetişemedi ve 6. maçını da (4 lig, 2 Avrupa) boş geçti.