6 maç oldu golü yok
Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, Rize deplasmanında mutlak pozisyonlardan yararlanamadı. Şenol Güneş'in ikinci yarıda oyuna aldığı siyahbeyazlı oyuncu, önce 54'te kalenin dibinde olmasına rağmen topu kafayla dışarı gönderdi. Ardından da Tolgay'ın soldan ortasında kaleye teğet geçen meşin yuvarlağa yetişemedi ve 6. maçını da (4 lig, 2 Avrupa) boş geçti.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
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