6-0 bile bitebilirdi
Skora kimse aldanmasın, farka gidecek bir maç geride kaldı. Bu sıcağa kar dayanmazdı!
Maçı hiç seyretmeyen birisi der ki 90+3'te gol olmuş, ne ballı bu Beşiktaş... Öyle değil ama. Bu maç 6-0 biterdi. İlk yarıda altıpas civarında biri net olmak üzere birçok pozisyon var. İkinci yarının başında 3-0 olmalıydı, birinci dakikadan maç bitimine kadar tek kale maç oldu.
Tek kale ne demektir? Sürekli hücum yapmaktır. Biz kaleci Fabri'yi görmedik.
Böyle bir maç oynuyorsunuz.
Beşiktaş orta sahası Tolgay, Necip ve Atiba'yla pas yaptı. Sabaha kadar oynansa Beşiktaş yenilmez gözüküyordu.
Bir kazanan çıkarsa beyaz takım, yani Beşiktaş olacaktı. 1 puanı cebinde görüyordu zaten Şenol Güneş ama bu hoşuna gitmiyordu.
4-2-3-1 olarak başladı Şenol Güneş, Necip-Atiba'nın önünde Tolgay vardı. Hepsi ön libero kimlikli oyuncular.
İlk yarının ortalarında Necip'i sağa atıp Tolgay ile Atiba'yı göbekte kullandı ama bu da olmadı. Olcay'la Ömer'in kanatlarını değiştirip merkezde aynı oynadı. Quaresma devre arası girdi ama mutsuz ve arzusuzdu. Çok etkisiz kaldı. Buna rağmen pozisyonlu bir baskı kurdu Beşiktaş ikinci yarı başında...
En az 3 tane atmalıydı. Şenol Güneş'e bu da yetmedi, Adriano'yu alıp 4-4-2'ye döndü. Rizespor ise maç boyunca tek bir şey oynadı, savunma...
Bütün hafta boyunca Hikmet hoca ceza sahasının önüne gömüleyim diye düşünmüş. Bu başarılı olmuş gibi gözüktü ama bu sıcağa kar dayanmaz!.
İyi orta geldi mi geldi? Pozisyonlar geldi mi geldi. Ne eksikti; şut...
Onu da vuran oyuncu geldi, şutu attı ve son saniyede gol geldi: Adriano.
Rakip çok kötü olabilir ama onu daha kötü hale getiren iyi oynayan takımdır.
Ben kötüysem beni rakip kötüye sevk ediyordur. Bu ligde 4 zayıf ekip varsa bunlardan bir tanesi Rizespor...
Tek kale, sıfır pozisyon maç için hem sizin iyi, hem rakibinizin kötü olması gerekir. Rizespor güçlü olsa kontradan pozisyon bulurdu, o yoktu.
Skora kimse aldanmasın, farka gidecek bir maç geride kaldı.
Bu rotasyon işlerini biraz daha azaltmak lazım bence Beşiktaş'ta...
Atiba'yla Caner sahanın en iyisiydi.
ABOUBAKAR ZOR BULMACA
Beşiktaş'ta Talisca ikinci forvet gibi oynuyor. Bu da sistemde arızaya neden oluyor. Sosa öyle değildi, sağa gidiyordu, sola gidiyordu. Atiba kendine daha uygun bir formatta oynadı dün Talisca yokken.
Aboubakar, teknik mi, iyi kafa vuruyor mu, gol vuruşu iyi mi? Tartması kolay değil. Zor bir bulmaca Aboubakar. Adriano ok gibi girdi oyuna ve müthiş bir şut attı. Son olarak Cüneyt hoca iyi maç yönetti, hakkını teslim edelim.
Tek kale ne demektir? Sürekli hücum yapmaktır. Biz kaleci Fabri'yi görmedik.
Böyle bir maç oynuyorsunuz.
Beşiktaş orta sahası Tolgay, Necip ve Atiba'yla pas yaptı. Sabaha kadar oynansa Beşiktaş yenilmez gözüküyordu.
Bir kazanan çıkarsa beyaz takım, yani Beşiktaş olacaktı. 1 puanı cebinde görüyordu zaten Şenol Güneş ama bu hoşuna gitmiyordu.
4-2-3-1 olarak başladı Şenol Güneş, Necip-Atiba'nın önünde Tolgay vardı. Hepsi ön libero kimlikli oyuncular.
İlk yarının ortalarında Necip'i sağa atıp Tolgay ile Atiba'yı göbekte kullandı ama bu da olmadı. Olcay'la Ömer'in kanatlarını değiştirip merkezde aynı oynadı. Quaresma devre arası girdi ama mutsuz ve arzusuzdu. Çok etkisiz kaldı. Buna rağmen pozisyonlu bir baskı kurdu Beşiktaş ikinci yarı başında...
En az 3 tane atmalıydı. Şenol Güneş'e bu da yetmedi, Adriano'yu alıp 4-4-2'ye döndü. Rizespor ise maç boyunca tek bir şey oynadı, savunma...
Bütün hafta boyunca Hikmet hoca ceza sahasının önüne gömüleyim diye düşünmüş. Bu başarılı olmuş gibi gözüktü ama bu sıcağa kar dayanmaz!.
İyi orta geldi mi geldi? Pozisyonlar geldi mi geldi. Ne eksikti; şut...
Onu da vuran oyuncu geldi, şutu attı ve son saniyede gol geldi: Adriano.
Rakip çok kötü olabilir ama onu daha kötü hale getiren iyi oynayan takımdır.
Ben kötüysem beni rakip kötüye sevk ediyordur. Bu ligde 4 zayıf ekip varsa bunlardan bir tanesi Rizespor...
Tek kale, sıfır pozisyon maç için hem sizin iyi, hem rakibinizin kötü olması gerekir. Rizespor güçlü olsa kontradan pozisyon bulurdu, o yoktu.
Skora kimse aldanmasın, farka gidecek bir maç geride kaldı.
Bu rotasyon işlerini biraz daha azaltmak lazım bence Beşiktaş'ta...
Atiba'yla Caner sahanın en iyisiydi.
ABOUBAKAR ZOR BULMACA
Beşiktaş'ta Talisca ikinci forvet gibi oynuyor. Bu da sistemde arızaya neden oluyor. Sosa öyle değildi, sağa gidiyordu, sola gidiyordu. Atiba kendine daha uygun bir formatta oynadı dün Talisca yokken.
Aboubakar, teknik mi, iyi kafa vuruyor mu, gol vuruşu iyi mi? Tartması kolay değil. Zor bir bulmaca Aboubakar. Adriano ok gibi girdi oyuna ve müthiş bir şut attı. Son olarak Cüneyt hoca iyi maç yönetti, hakkını teslim edelim.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
6-0 bile bitebilirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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