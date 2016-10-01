"Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, futbolda iyi bir kadro kurduklarını belirterek, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Fikret Orman, kulüp dergisinin ekim ayı sayısında yer alan yazısında, Beşiktaş ruhuna sahip, savaşan, kaybederken bile terinin son damlasına kadar mücadele eden bir futbol takımı kurduklarını anlatarak, "Çok zorlu bir maratonun henüz başındayız. Yeni sezona şampiyon unvanıyla başlayan futbolcularımızın, sizlerin desteği ve sevgisi ile yine kupayı kaldıracağına inancımız sonsuz. Bunun bilinciyle tribünlerde sporcularımızı en iyi şekilde destekleyerek, hiçbir maçta yalnız bırakmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Basketbolda da iddialı bir takım kurduklarını aktaran Orman, "Tıpkı futbolda olduğu gibi, basketbolda ve diğer branşlarımızda da sizlerin desteği başarı için itici güç olacaktır. Spor salonuna ile ilgili yatırım projelerimiz var. En kısa zamanda bu projemizi hayata geçirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kulübe katkı sağlamak amacıyla yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Orman, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın yükselen marka değerinin rüzgarını arkasına almak isteyen şirketlere bir yenisini daha ekledik. TEMSA ile futbol takımımıza araç desteği konusunda anlaşmaya vardık. Bu anlaşmadan dolayı mutluluk duyuyorum. Beşiktaş'ın sponsorluk gelirlerini on kat artırdık. Bütün ilişkilerimizde karşılıklı kazanç ilkesine önem verdik. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 93. yıl dönümü heyecanını yaşamaktayız. En büyük Beşiktaşlı Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının aydınlattığı yolda azim ile ve kararlılıkla yürüyüşümüz devam edecektir. Bu vesile ile tüm Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."