Yaralı Kartal!

Siyah-beyazlılarda Oğuzhan Özyakup, Talisca, Gökhan İnler ve Gökhan Gönül; sakatlıkları nedeniyle Şenol Güneş tarafından 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı
Süper Lig'in bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş'ta, zorlu karşılaşma öncesi kadro sıkıntısı baş gösterdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in sezon başından bu yana hem ligde, hem de Avrupa'da sürekli farklı kadrolarla mücadele etmesi eleştirilirken; tecrübeli hocanın şimdi de sakatlıklar belini büktü. Beşiktaş'ın en önemli isimlerinden Oğuzhan, Talisca, Gökhan İnler ve Gökhan Gönül; sakatlıkları sebebiyle bugünkü Rize deplasmanı kadrosuna alınmadı.
HESAPLAR FARKLI
Kartal, geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken; Rizespor 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi elde etti. Bu sezonki ilk deplasmanda Konya ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, ilk deplasman galibiyetini ise 2-0'lık skorla Akhisar'da kazandı. Çaykur Rizespor ise bu sezonki tek galibiyetini kendi sahasında Akhisar Bld.'yi 1-0 yenerek aldı. Beşiktaş; Ç. Rizespor'u deplasmanda mağlup ederek zirve yarışındaki iddiası sürdürmek isterken, evsahibi Rize de alt sıralardan kurtulmanın mücadelesini verecek.
RiZE'DE BEŞiKTAŞ FARKI
Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında Rize'de yapılan lig maçlarında galibiyet sayısında siyahbeyazlıların 3 farkla üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş deplasmanda 8 kez kazanırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Rize'deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı. Siyahbeyazlılar 20, yeşil-mavililer ise 18 gol attı.
10 NUMARA TOLGAY'IN
Oğuzhan ve Talisca'nın aynı anda sakatlıkları yüzünden forma giyemeyecek olması Güneş'i sıkıntıya soktu. Tecrübeli hocanın bu akşamki mücadelede; Dinamo Kiev maçının ilk yarısında oynadığı iyi futbolla dikkat çeken Tolgay Arslan'ı 10 numara mevkiinde oynatması bekleniyor.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:
Tolga
Beck
Marcelo
Tosic
Caner
Atiba
Necip
Quaresma
Tolgay
Olcay
Cenk Tosun
HESAPLAR FARKLI
Kartal, geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken; Rizespor 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi elde etti. Bu sezonki ilk deplasmanda Konya ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, ilk deplasman galibiyetini ise 2-0'lık skorla Akhisar'da kazandı. Çaykur Rizespor ise bu sezonki tek galibiyetini kendi sahasında Akhisar Bld.'yi 1-0 yenerek aldı. Beşiktaş; Ç. Rizespor'u deplasmanda mağlup ederek zirve yarışındaki iddiası sürdürmek isterken, evsahibi Rize de alt sıralardan kurtulmanın mücadelesini verecek.
RiZE'DE BEŞiKTAŞ FARKI
Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında Rize'de yapılan lig maçlarında galibiyet sayısında siyahbeyazlıların 3 farkla üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş deplasmanda 8 kez kazanırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Rize'deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı. Siyahbeyazlılar 20, yeşil-mavililer ise 18 gol attı.
10 NUMARA TOLGAY'IN
Oğuzhan ve Talisca'nın aynı anda sakatlıkları yüzünden forma giyemeyecek olması Güneş'i sıkıntıya soktu. Tecrübeli hocanın bu akşamki mücadelede; Dinamo Kiev maçının ilk yarısında oynadığı iyi futbolla dikkat çeken Tolgay Arslan'ı 10 numara mevkiinde oynatması bekleniyor.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:
Tolga
Beck
Marcelo
Tosic
Caner
Atiba
Necip
Quaresma
Tolgay
Olcay
Cenk Tosun
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Yaralı Kartal! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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