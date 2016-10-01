 Yaralı Kartal! – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Yaralı Kartal!

    Siyah-beyazlılarda Oğuzhan Özyakup, Talisca, Gökhan İnler ve Gökhan Gönül; sakatlıkları nedeniyle Şenol Güneş tarafından 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı

    Süper Lig'in bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak 'ta, zorlu karşılaşma öncesi kadro sıkıntısı baş gösterdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in sezon başından bu yana hem ligde, hem de Avrupa'da sürekli farklı kadrolarla mücadele etmesi eleştirilirken; tecrübeli hocanın şimdi de sakatlıklar belini büktü. Beşiktaş'ın en önemli isimlerinden Oğuzhan, Talisca, Gökhan İnler ve Gökhan Gönül; sakatlıkları sebebiyle bugünkü Rize deplasmanı kadrosuna alınmadı.

    HESAPLAR FARKLI
    Kartal, geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken; Rizespor 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi elde etti. Bu sezonki ilk deplasmanda Konya ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, ilk deplasman galibiyetini ise 2-0'lık skorla Akhisar'da kazandı. Çaykur Rizespor ise bu sezonki tek galibiyetini kendi sahasında Akhisar Bld.'yi 1-0 yenerek aldı. Beşiktaş; Ç. Rizespor'u deplasmanda mağlup ederek zirve yarışındaki iddiası sürdürmek isterken, evsahibi Rize de alt sıralardan kurtulmanın mücadelesini verecek.

    RiZE'DE BEŞiKTAŞ FARKI
    Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında Rize'de yapılan lig maçlarında galibiyet sayısında siyahbeyazlıların 3 farkla üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş deplasmanda 8 kez kazanırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Rize'deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı. Siyahbeyazlılar 20, yeşil-mavililer ise 18 gol attı.

    10 NUMARA TOLGAY'IN
    Oğuzhan ve Talisca'nın aynı anda sakatlıkları yüzünden forma giyemeyecek olması Güneş'i sıkıntıya soktu. Tecrübeli hocanın bu akşamki mücadelede; Dinamo Kiev maçının ilk yarısında oynadığı iyi futbolla dikkat çeken 'ı 10 numara mevkiinde oynatması bekleniyor.

    Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:
    Tolga
    Beck
    Marcelo
    Tosic
    Caner
    Atiba
    Necip
    Quaresma
    Tolgay
    Olcay
    Cenk Tosun
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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