Veli-Gomez Almanya’da buluştu

Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez ile sakatlığı nedeniyle tedavi gören Veli Kavlak, Almanya'da bir araya geldi.

Omzundan dördüncü kez ameliyat olan ve tedavisini Almanya'da sürdüren gurbetçi futbolcu, Wolsburg formasını giyen Mario Gomez'le Münih'te bir araya geldi. İki eski takım arkadaşı, bol bol sohbet edip hasret giderdiler.