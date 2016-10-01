Veli-Gomez Almanya’da buluştu
Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez ile sakatlığı nedeniyle tedavi gören Veli Kavlak, Almanya'da bir araya geldi.
Omzundan dördüncü kez ameliyat olan ve tedavisini Almanya'da sürdüren gurbetçi futbolcu, Wolsburg formasını giyen Mario Gomez'le Münih'te bir araya geldi. İki eski takım arkadaşı, bol bol sohbet edip hasret giderdiler.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Veli-Gomez Almanya’da buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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