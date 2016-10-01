 Veli-Gomez Almanya’da buluştu – Fotomaç – 01 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Veli-Gomez Almanya’da buluştu

    Veli-Gomez Almanya’da buluştu

    'ın eski golcüsü ile sakatlığı nedeniyle tedavi gören , Almanya'da bir araya geldi.

    Omzundan dördüncü kez ameliyat olan ve tedavisini Almanya'da sürdüren gurbetçi futbolcu, Wolsburg formasını giyen Mario Gomez'le Münih'te bir araya geldi. İki eski takım arkadaşı, bol bol sohbet edip hasret giderdiler.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Veli-Gomez Almanya’da buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.