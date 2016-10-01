Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş 'a 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Oynadığımız maç biraz gergin oldu bizim için. İlk yarı ve ikinci yarı farklı bir oyun ürettik. İlk yarı kapanan Rizespor'a karşı gol pozisyonu üretemedik. İlk yarı uyur gezer gibiydik. Rakibi kontrol ederken de iyi değildik. İkinci yarı rakip sahada oynayarak pozisyonlar ürettik. Bu sefer goller kaçırdık. Golün oyunun sonunda gelmesi, iyi niyetli, arzulu, kazanma isteğinin öne çıktığı müsabakada karşılığı oldu. Berabere kalsak da ilk yarı olumsuz bir futbol olacaktı. Üç puan aldığımız için mutluyuz" dedi.üneş, bir gazetecinin Atiba Hutchinson ve Ricardo Quaresma'nın maçın ardından tartışma yaşadığını hatırlatması üzerine, şöyle konuştu:

"Pozisyonu görmedim. Konuşuruz. Ciddi bir konu olduğunu düşünmüyorum. Maçın gerginliği içerisinde olmuştur. Quaresma'nın isteği vardı. Kenara geldiğinde bana 'Top gelmiyor' dedi. Bir ara gitti top geldi o gelemedi. Önemli olan oyunu yaşamaktır. Ricardo için de diğer oyuncular için de geçerli. Oyuncu değişikliğinden ziyade kimin ne verdiği önemli. Bugün biraz yorgundu, biraz da gribal ağrı vardı. İkinci yarı girdi. Zaman zaman gol atma isteği vardı. Çok şey yapma adına bazen eksik de yapabiliyor. İstediğini üretemeyince buna bağlı bir gerginliği olabilir."