'Uyur gezer gibiydik'
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Çaykur Rizespor maçından 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi
HUTCHİNSON-QUARESMA GERGİNLİĞİ
Güneş, bir gazetecinin Atiba Hutchinson ve Ricardo Quaresma'nın maçın ardından tartışma yaşadığını hatırlatması üzerine, şöyle konuştu:
"Pozisyonu görmedim. Konuşuruz. Ciddi bir konu olduğunu düşünmüyorum. Maçın gerginliği içerisinde olmuştur. Quaresma'nın isteği vardı. Kenara geldiğinde bana 'Top gelmiyor' dedi. Bir ara gitti top geldi o gelemedi. Önemli olan oyunu yaşamaktır. Ricardo için de diğer oyuncular için de geçerli. Oyuncu değişikliğinden ziyade kimin ne verdiği önemli. Bugün biraz yorgundu, biraz da gribal ağrı vardı. İkinci yarı girdi. Zaman zaman gol atma isteği vardı. Çok şey yapma adına bazen eksik de yapabiliyor. İstediğini üretemeyince buna bağlı bir gerginliği olabilir."
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:07
- Antep, Timsah'ı avladı!
Toplam 1
Yorum
Gökhan Hepatar "direkten dönen topa Erdem Özgenç eliyle müdahalede bulundu." diye yazmışsınız ancak maçı izleyip pozisyonları yazsanız daha doğru olur. Tolga Bey yanlış bir kararla Gaziantep için büyük bir avantaj sağladı. Harun verilen yanlış penaltıyı kurtarsa da Bursaspor 10 kişi 45 dakika mücadele etti.
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 2
Yorum
Beşiktaş biz kazandık şimdi sıra osmanlıda fener lens yokken oynayabilecek mi bakalım
- Aboubakar, Adriano atar
Toplam 6
Yorum
thebarbaros gazetenin başlığı güzel olmuş :). fakat bu ebubekir (aboubakar) kardeşimiz şimdilik gol atamasa da irikıyım ve süratli olması sebebiyle rakip defanstan oyuncu eksiltiyor veya oyundan düşürüyor. yakında kale direklerinin yerini de belleyebilirse gol atmaya başlayacaktır, sabırlı olalım. türkiye futbol ligi ve sosyal ortamı, yabancı futbolcular işin alışılması kolay olmayan bir ortam. birkaç maç daha bekleyelim
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