Q7, CR7’ye fark attı
Ricardo Quaresma, UEFA tarafından yapılan ankette Şampiyonlar Ligi’nde haftanın oyuncusu seçildi. Q7, vatandaşı Ronaldo’dan %10 fazla fazla oy aldı
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının baz alınarak yapıldığı ankette "Haftanın oyuncusu" seçildi. Quaresma, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev karşısında frikikten güzel bir gol atarken sergilediği futbolla da haftanın oyuncusu olarak aday gösterilmişti.
UEFA tarafından yapılan oylama sonucunda Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi. Ricardo Quaresma, oyların yüzde 41'ini alırken vatandaşı olan Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldız ismi Cristiano Ronaldo'yu da geride bıraktı. Ronaldo %31 oy ile ikinci sırada yer aldı. Sıralamada Juvenstus'tan Paula Dybala %12 oy ile dördüncü, Atletico'dan Yannick Carrasco ise aldığı %5 oy ile dördüncü seçildi.
UEFA tarafından yapılan oylama sonucunda Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi. Ricardo Quaresma, oyların yüzde 41'ini alırken vatandaşı olan Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldız ismi Cristiano Ronaldo'yu da geride bıraktı. Ronaldo %31 oy ile ikinci sırada yer aldı. Sıralamada Juvenstus'tan Paula Dybala %12 oy ile dördüncü, Atletico'dan Yannick Carrasco ise aldığı %5 oy ile dördüncü seçildi.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Q7, CR7’ye fark attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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