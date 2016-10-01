 Q7, CR7’ye fark attı – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Q7, CR7’ye fark attı

    Q7, CR7’ye fark attı

    Ricardo , tarafından yapılan ankette Şampiyonlar Ligi’nde haftanın oyuncusu seçildi. Q7, vatandaşı Ronaldo’dan %10 fazla fazla oy aldı

    'ın Portekizli yıldızı Ricardo , Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının baz alınarak yapıldığı ankette "Haftanın oyuncusu" seçildi. Quaresma, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev karşısında frikikten güzel bir gol atarken sergilediği futbolla da haftanın oyuncusu olarak aday gösterilmişti.

    tarafından yapılan oylama sonucunda Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi. Ricardo Quaresma, oyların yüzde 41'ini alırken vatandaşı olan 'in dünyaca ünlü yıldız ismi Cristiano Ronaldo'yu da geride bıraktı. Ronaldo %31 oy ile ikinci sırada yer aldı. Sıralamada Juvenstus'tan Paula Dybala %12 oy ile dördüncü, Atletico'dan Yannick Carrasco ise aldığı %5 oy ile dördüncü seçildi.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:24
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