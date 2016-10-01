Necip Uysal kaptan olarak döndü
Siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal, 5 maç sonra 11'e kaptan olarak döndü.
Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve Kardemir Karabükspor karşılaşmasında cezası nedeniyle oynamayan Necip, Benfica, Akhisar Belediyespor, Galatasaray, Dinoma Kiev maçlarından sonra Rize'de forma hasretini sonlandırdı.
Ligde en son Galatasaray ile oynanılan derbi maçta ilk 11'de forma giyen ardından Dinamo Kiev maçında ise yedek kulübesinde oturan Olcay Şahan da formasına kavuşan bir başka isim oldu.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:23
- Mayısta görebilirsiniz
Toplam 8
Yorum
vasat galata eminmisin riekerink,ocak aynida kovulmus olmiyasin:)
- İpek Soylu şampiyon oldu
Toplam 1
Yorum
melike çok güzel yüzlüymüş... ülkemizin gururusun canım benim
- Bozgun!
Toplam 19
Yorum
Reis Hiç bir zaman için iflah olmayacaksınız.. Çünkü her şey açık ortadayken bile utanmadan 2011 şampiyonu biziz diyorsunuz Allah vuruyor sizi..
Necip Uysal kaptan olarak döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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