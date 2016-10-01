Necip Uysal kaptan olarak döndü

Siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal, 5 maç sonra 11'e kaptan olarak döndü.

Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve Kardemir Karabükspor karşılaşmasında cezası nedeniyle oynamayan Necip, Benfica, Akhisar Belediyespor, Galatasaray, Dinoma Kiev maçlarından sonra Rize'de forma hasretini sonlandırdı.

Ligde en son Galatasaray ile oynanılan derbi maçta ilk 11'de forma giyen ardından Dinamo Kiev maçında ise yedek kulübesinde oturan Olcay Şahan da formasına kavuşan bir başka isim oldu.