Memleket havası aldı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün kendi instagram hesabından çok özel bir fotoğraf paylaştı.
Siyah-beyazlı kafileden önce Rize'ye giden Başkan Orman, dün öğleden sonra arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği fotoğrafın altına, "Rize, Ayder, Memleket havası" notunu düştü. Başkan Orman'ın, dün akşam takımın kamp yaptığı otele giderek hem teknik heyet hem de oyuncularla bir araya geldiği ifade edildi.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Memleket havası aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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