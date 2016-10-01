Memleket havası aldı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün kendi instagram hesabından çok özel bir fotoğraf paylaştı.

Siyah-beyazlı kafileden önce Rize'ye giden Başkan Orman, dün öğleden sonra arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği fotoğrafın altına, "Rize, Ayder, Memleket havası" notunu düştü. Başkan Orman'ın, dün akşam takımın kamp yaptığı otele giderek hem teknik heyet hem de oyuncularla bir araya geldiği ifade edildi.