 Memleket havası aldı – Fotomaç – 01 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Memleket havası aldı

    Memleket havası aldı

    Başkanı , dün kendi instagram hesabından çok özel bir fotoğraf paylaştı.

    Siyah-beyazlı kafileden önce Rize'ye giden Başkan Orman, dün öğleden sonra arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği fotoğrafın altına, "Rize, Ayder, Memleket havası" notunu düştü. Başkan Orman'ın, dün akşam takımın kamp yaptığı otele giderek hem teknik heyet hem de oyuncularla bir araya geldiği ifade edildi.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Memleket havası aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.